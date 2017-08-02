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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye ve Katar askeri tatbikatı başladı

Türkiye ve Katar orduları arasındaki ortak askeri tatbikat Doha'da başladı.

02 Ağustos 2017 15:53

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Katar Silahlı Kuvvetleri arasındaki Doha'da yapılan askeri tatbikata 250 Türk askeri katılıyor. Tatbikatta zırhlı personel taşıyıcıları da yer alıyor. Türk medyasında yer alan haberlerde tatbikat nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doha'daki Türk askeri üssüne hafif silahlar da gönderdiği belirtildi.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri haziran başında Katar'la dipolmatik ilişkilerini kesme kararı almış, Katar'a 13 maddeden oluşan talep listesi iletmişti. Bu listede Türkiye'nin Doha'daki askeri üssünü kapatması talebi de bulunuyor.

Katar, Arap ülkeleri tarafından sunulan 13 maddelik talep listesini "egemenlik hakkı ihlali olduğu” gerekçesiyle kabul etmemişti.

Üssün yanı sıra talepler arasında İran ile diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesi, dört Arap ülkesinin (Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri) terörist saydığı kişilerin iade edilmesi, Doha merkezli El Cezire televizyonunun faaliyetlerine son verilmesi gibi şartlar yer alıyor.

Katar Emiri Şeyh Tamin bin Hamad el Thani, temmuz sonunda Suudi Arabistan liderliğindeki Arap devletlerinin uyguladığı diplomatik ve ekonomik abluka sonucu başlayan krizin çözümü için diyaloğa hazır olduklarını söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/HT/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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