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Spor

Türkiye ve İspanya favori

Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Miroslav Blazeviç: İspanya ve Türkiye en büyük favoriler ama herkesi şaşırtacak bir takım kuracağım'

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24 -
2010 DÜnya Kupası elemelerinde Türkiye ile birlikte 5. grupta yer alan Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Miroslav Blazeviç, ''İspanya ve Türkiye en büyük favoriler ama herkesi şaşırtacak bir takım kuracağım'' dedi.    

 

İspanyol basınında yer alan demecinde Blaveziç, ''Avrupa Şampiyonası'nın iki büyüğü İspanya ve Türkiye, korkutucu gözdağı veren takımlar. Her zaman onların kesin favori olacaklarını söyleyeceğim, bu stratejimin bir parçası. Fakat herkesi şaşırtacak bir takım kuracağım'' açıklamasında bulundu.    

 

73 yaşındaki teknik adam, ''İyimserim, çünkü herkesten daha fazla bilgiliyim'' derken, Bosna Hersek'in grubundan iyi bir sonuçla çıkabileceğini savundu.    

 

Bu arada Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandıktan sonra Fenerbahçe'ye giden Luis Aragones'in, İspanya Milli Takımı'nda yerine gelen Vicente Del Bosque'ye oranla çok daha ''uyanık'' olduğunu söyleyerek polemik yaratan Blezeviç, ''Evet, İspanya Milli Takımı tüylerimi diken diken ediyor ama yeni teknik direktörün Luis Aragones gibi uyanık olacağını sanmıyorum. Büyük olasılıkla kupayı kazanan takımdaki birkaç oyuncuyu dışarıda bırakacak'' şeklinde konuştu.

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