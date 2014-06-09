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Türkiye ve İran'dan iki bakan doğalgazın fiyatının düşürülmesi için çalışacak

Başbakan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye'nin İran'dan satın aldığı doğalgazın fiyatının düşürüleceğini açıkladı

09 Haziran 2014 22:58

Başbakan Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iki ülke arasındaki doğalgaz ticaretinde doğalgazın fiyatının düşürülmesi için iki taraftan bakanların konu ile ilgili gece boyu çalışma yapacaklarını açıkladı.

Başbakan Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani  ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısındaki açıklamalardan satırbaşları şöyle:

 

‘Hedefimiz 30 milyarlık ticaret hacmi’

 

Başbakan Erdoğan, ikili basın toplantısında şunları söyledi:

“Bugün cumhurbaşkanları arasında 10 ayrı sözleşme imzalandı. Kurulan mekanizmanın ilk toplantısı oldu bugünkü toplantı.

Türkiye ile İran arasındaki dostane ilişkilerin tarihi 400 yıla yaklaşıyor. Ortak değerlerimiz var.

İran’la olan ilişkilerimiz daha da mesafe aldı.

Hedefimiz ticari hacmimizi 2015 sonu itibari ile 30 milyar dolara ulaşmak. 2014’te 14 buçuk milyar dolara düştü. Bunun yeniden toparlanması için harekete geçtik.

30 milyar dolar hedefini yakalamak taraflar arasında anlaşılmış bir iradedir.

Yarın iş adamları arasında bir toplantı yapılacak. Orada bir adım daha atılacağına inanıyorum.”

 

Bölgesel konularda ortaklık

 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ikil basın toplantısında şunlar söyledi:

“Çok samimi bir ortamda toplantı yaptık.

İki ülke arasında geliştirilmesi gereken konularda yani ekonomik, siyasi, kültürel konularda, konuştuk. İki ülke de kararlıdır.

İki ülke olarak ekonomik hedeflerde bölgesel ve uluslararası konularda, bilimsel konularda, çeşitli alanlarda devam etsinler.“

 

Doğalgaz fiyatının inmesi için iki bakan çalışacak

 

Ruhani ve Erdoğan’ın konuşmalarının ardından toplantının soru-cevap kısmına geçildi. Soru cevap kısmında bir gazetecinin Türkiye’nin İran’dan ithal ettiği doğal gazın fiyatına ilişkin bir çalışma olup olmadığı yönündeki soruya Ruhani ve Erdoğan şu şekilde cevap verdi:

İran’dan alınan doğalgazın fiyatında bir indirime gidilmesi söz konusu mu?

Ruhani: Başbakan’ın Tahran’a yaptığı ziyarette de bu konuyu konuştuk. İki bakan gece beraber oturup çok hızlı bir şekilde karara varabilmesi için anlaştık. Yani sorunuza cevap olarak evet aynen öyledir.

Erdoğan: İki bakanımız bu konuda görüşüyorlar. Mutabakarta varırlarsa biz de irandan aldığımı doğalhazı artırma şansı yakalamış oluruz. Bu konuda Cumhurbaşkanı da talimat verdi ben de verdim. Bu gece iki bakan birlikte çalışacaklar.

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