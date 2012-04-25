Türkiye ve İran, Kandil'i bombaladı mı?

Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin internet sitesinde Türkiye'nin havadan, İran'ın ise karadan, PKK'nın ana kampı Kandil Dağı'nı bombaladığı iddia edildi.

Irak Devlet Başkanı Celal Talabani’nin başkanı olduğu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) resmi internet sitesi Pukmedya, Türkiye’ye ait savaş uçaklarının dün saat 22.30 sıralarında PKK’nın Kandil Dağı’ndaki kamplarını havadan 2 saat boyunca bombaladığını iddia etti.

Türk savaş uçaklarının bombalama yaptığı dün akşam, bu kez PKK’nın İran’daki kolu olan PJAK ile İran askerleri arasında da çatışma çıktığı belirtildi.

Bölgedeki yerel kaynaklar, 7 ay önce Kuzey Irak’taki bölgesel Kürt yönetiminin arabuluculuğunda yapılan ateşkes anlaşması ile birbirlerine karşı eylem yapmayan PJAK ve İran ordusunun, dün akşam saatlerinde İran-Irak sınırnda çatıştıkları ve İran ordusunun Kandil eteklerini karadan bombaladığını söyledi. İran ordusunun karadan yaptığı operasyon kapsamında, Dola Balayan adı verilen alanı toplarla yoğun ateş altına aldığı iddia edildi.