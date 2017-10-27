Türkiye ve İran Kandil'e ortak operasyon mu düzenleyecek?

Türkiye ve İran'ın, PKK’ya karşı ortak mücadele hazırlığı yaptığı iddia edildi. Yeni Şafak'ın güvenlik kaynaklarının aldığı bilgiye göre TSK ile İran ordusunun, birlikte Kandil’e operasyon düzenlemesi gündemde.

Yeni Şafak'ta yer alan haber aynen şöyle:

Barzani’ye karşı Irak ve İran’la birçok konuda ortak adımlar atan Türkiye, aynı müşterek çalışmayı PKK’ya yönelik de yapmanın hazırlığı içinde. Irak’ın kuzeyindeki korsan referandum sonrası Erbil’e yönelik adımlar atan ve sahada çarpıcı sonuçlar alan üç ülke, şimdi terör örgütü PKK’yı karargahında vurmanın planlarını yapıyor. Özellikle Ankara ve Tahran arasında bir süredir PKK ve İran uzantısı PJAK’a karşı alınacak tedbirler görüşülüyor.

Yarısı İran tarafında

Edinilen bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri, İran Genelkurmayı ile işbirliği halinde Kandil’e operasyon düzenleme hazırlığında. Operasyonlar dışında karşılıklı eşgüdüm istenen diğer konu başlıkları ise ‘terörist sızmalarına karşı sınır güvenliğinin sağlanması’ ve ‘istihbarat paylaşımı’ olarak sıralanıyor. TSK 1990’lı yıllardan beri sınırötesine çeşitli operasyonlar gerçekleştiriyor, teröristleri Irak topraklarında kovalıyor ancak PKK’lıların İran’a geçmesi nedeniyle örgüte kesin darbeyi indiremiyordu. Çünkü PKK’nın yuvalandığı Kandil bölgesinin yarısı İran sınırları içinde bulunuyor. Mehmetçikten kaçan teröristlerin İran Kandili üzerinden Urumiye’ye ve Şeydan Kampı’na geçmeleri, buralardan da tekrar Şemdinli-Yüksekova hattındaki üs bölgelerine saldırmaları işleri iyice zorlaştırıyordu. Ankara’nın tüm uyarılarına rağmen Tahran’dan da PKK’ya yönelik şimdiye dek nitelikli bir adım atılmamıştı. Fakat Barzani’nin korsan referandumu sonrası işgal altındaki toprakları temizlemek için Irak-Türkiye-İran arasında oluşan ‘Yeni Sadabad’, süreci bambaşka bir yöne taşıyacak.

İşte komşudan istenenler

Ankara, Kandil’i temizlemek için Tahran’dan öncelikle sınırları kapatmasını, terörist geçişleri önlenmesini, örgüt elebaşıları başta olmak üzere teröristleri ülkede barındırmamasını ve yakalananların da iade edilmesini istiyor. Bu taleplerin Tahran tarafından karşılanması halinde Kandil, PKK’lı teröristler için ‘güvenli alan’ olmaktan çıkacak. Örgüte kesin darbeyi indirmek için başlatılacak operasyonda ise Mehmetçik, yoğun hava desteğiyle bölgeye karadan girecek. Harekât sırasında İran tarafının da teröristlerin kaçış istikametini kapatması, istihbarat paylaşımı yapması, topçu ve gerektiğinde de kara unsurlarıyla destek vermesi bekleniyor. Irak ordusunun da katkı vereceği operasyonla, Kandil’den kaçabilen teröristlerin Irak’ın iç bölgelerine sızmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kandil’deki büyük temizlik sonrasında sıra, PKK’nın diğer barınma alanları olan Mahmur ve Sincar’a gelecek.