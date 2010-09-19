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Ekonomi

Türkiye ve İran İslam ülkelerine otomobil üretecek

İran ve Türkiye'nin, İslam ülkeleri için ortak otomobil üretecekleri bildirildi.

19 Eylül 2010 03:00

T24- Devlet televizyonunun haberine göre, İran Otomobil Şirketi (Iran Khodro Company-IKCO) Genel Müdürü Cevad Necmeddin, Türkiye ve İran’ın, İslam ülkeleri için "D-8" adlı otomobil üreteceklerini belirterek, taraflar arasında konuya ilişkin görüşmelerin başladığını söyledi.


Yıllık 800 bin otomobil üretimiyle Ortadoğu’nun en büyük şirketi olduklarını kaydeden Necmeddin, "Türkiye’de de otomobil ve yedek parça üretimi çok gelişmiş" dedi.


"Türkiye ve İran, İslam ülkelerinin otomobil ihtiyacını karşılayabilir" ifadesini kullanan Necmeddin, "D-8" üyeleriyle de görüşmeler yapıldığını, iki ila üç yıl içinde otomobil üretimine başlanılmasının öngörüldüğünü kaydetti.


Türkiye’den yaklaşık 20 yıldır yedek parça satın aldıklarını ve geçtiğimiz yıl 100 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdiklerini anlatan Necmeddin, bu rakamın artmakta olduğunu belirtti.


Bu arada, IKCO yetkililerine dayandırılan haberde de, Türkiye ve İran’ın sınır bölgesinde 100 milyon avroluk sermayeyle yedek parça üretecek iki fabrika kurulması için ön anlaşma imzalandığı belirtildi.


Haberde, IKCO’nun yaklaşık 50 yıllık geçmişiyle ülkedeki otomobil pazarının yüzde 65’ini elinde bulundurduğu ve 40 ülkeye otomobil ihraç ettiği bilgisine yer verildi.


11 farklı modelde otomobil üreten IKCO’nun yıllık gelirinin, 12 milyar dolar olduğu kaydedildi.

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