Türkiye ve İran gümrük vergilerini düşürdü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile İran arasında imzalanan ve bugün itibariyle yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması ile “Türkiye’den 140, İran’dan 125 olmak üzere toplamda 265 üründe gümrük vergilerinin çok aşağıya çekileceğini ve bazılarının hemen hemen sıfırlanacağını” söyledi.

Zeynep Biçkioğlu'nun Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, İranlı mevkidaşı Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Rıza Nimetzade'nin daveti üzerine Tahran'a gelen Zeybekci, anlaşmanın sağlanma süreci ve yürürlüğe girmesinin ardından başlayacak yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bu gerek Türkiye gerek İran ticareti için, ekonomik hayatı için son derece önemli bir gün. Yıllardan beri, hatta on yıllardan beri hedeflenen, Türkiye ile İran arasındaki ticaretin serbestleştirilmesi üzerine yapılan görüşmelerin sonunda Tercihli Ticaret Anlaşmamız 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor. Türk tarafından 140, İran tarafından 125 farklı ürün, toplamda 265 üründe gümrük vergileri ya çok aşağılara çekiliyor ya da hemen hemen sıfırlanıyor.”

'Dış ticaret hacminde 2015 yılı hedefi 35 milyar dolar'

Anlaşmayı, halihazırda 13-14 milyar dolar aralığında olan iki ülke dış ticaret hacminin 2015 yılı sonuna kadar hedeflenen 35 milyar dolara yükseltilmesi için son derece önemli bir adım olarak tanımlayan Zeybekci, “Bugün bence Türk ve İran ticari hayatının, dostluğunun, siyasi ve ekonomik işbirliğinin çok önemli bir işbirliği günü, çok önemli bir başlangıç günü. Biz bunu çok önemli bir Bismillah günü olarak görüyoruz” dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, ilerleyen süreçte anlaşmanın işleyişini ve karşılaşılabilecek muhtemel sorunların çözümünü denetlemek üzere iki ülke tarafından teknik heyetlerin her ay toplanacağını belirterek, şöyle devam etti:

“Bu heyetler, anlaşmanın her maddesini tek tek kontrol edecekler. Tercihli Ticaret Anlaşması nasıl işliyor, sonuçları ne, engeller var mı, bunları inceleyecekler. Ayrıca bu yıl sonuna kadar, 265 olan ürün grubunu 290’a, 300’e çıkarmakla ilgili de bir çalışma sürecini de bu şekilde başlatmış oluyorlar.”

'Türkiye fuarı gibi bir iş forumu düzenlenecek'

Tercihli Ticaret Anlaşması'nın sadece bir başlangıç olduğunu dile getiren Zeybekci, devam eden çalışmalar hakkında şunları kaydetti:

“Arkasından hemen iki ülke arasında ortak yatırımların desteklenmesi, yatırımların karşılıklı korunması, ticaretin kolaylaştırılması, gümrük işbirliğinin arttırılması, gümrüklerde tek gümrük, tek pencere ile işlerin görülmesi, nakliyede, taşımacılıkta -ki şu anda yaşanan problemlerin artık bir daha yaşanmaması ile ilgili tedbirler almak üzere yapmış olduğumuz görüşmeler var- tüm bu konularda çok önemli görüşmeler oldu. Ocak ayı içinde teknik heyetler görüşecek ama Şubat’ın başında yine çok kalabalık bir Türk heyeti burada bir iş forumu düzenleyecek, bir mini fuar gibi. Zaten tekstil fuarı var onun yanına da bütün sektörleri kapsayan bir mini fuar gibi. Türkiye fuarı gibi bir iş forumu düzenlenecek. Yine bir araya geleceğiz. Bu sene hakikaten çok sık sık bir araya geldik. İnşallah Türk-İran ticareti ve ekonomisi için çok önemli sonuçları olacak.”

İran’da Türk Ticaret Merkezi kurulacak

Ekonomi Bakanı Zeybekci, ticari ilişkilerin gelişmesi ile karşılaşılması muhtemel sorunların hızlı bir şekilde çözülebilmesi için de çalışmaların sürdüğünü ve bu bağlamda İran’ın başkenti Tahran’da Türk Ticaret Merkezi’nin kurulacağını belirtti.

İş ve ticarette birtakım problemler yaşanmasının doğal olduğunu hatırlatan Zeybekci, bunun için Tahran’daki Ticaret Müşavirliğinin güçlendirileceğini ve kurulacak Türk Ticaret Merkezi’nin aktif rol üstleneceğini kaydetti.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, yapılacak çalışmalara ilişkin şu şunları söyledi:

“Tahran’da iki kurum kuruyoruz. Biri ekonomi bakanlığı olarak buradaki ticaret müşavirliğimizi Tahran’ın merkezinde çok güçlü bir yere taşıyoruz. Yaklaşık 8-10 kişinin çalıştığı bir merkez haline getiriyoruz. İkincisi Türk firmalarının tamamının bir arada olduğu, bürolarının olduğu, teşvik ettiğimiz, destek verdiğimiz, kiralarını ve çalışan personel ücretlerini de ödediğimiz, bir arada farklı bir güç birliğine gittikleri, tek başına gelip burada büro açamayıp ama grup olarak gelip de böyle bir merkezde yer alma imkanına sahip olan Türk şirketleri olacak. Bunlar burada böyle bir birlik ve beraberlikle yine büyükelçimizin ve bizim müşavirliklerimizle işbirliği içerisinde inşallah mevcut problemleri ortadan kaldırma adına çok etkili olacak. Bugün de zaten birçok problemi artık hallettik. Yavaş yavaş problemler ortadan kalkıyor. Ama eğer iş yapıyorsanız problem ortaya çıkıyor. Ticaret yapıyorsanız veya bir faaliyette bulunuyorsanız, mutlaka bir problem ortaya çıkıyor. İnşallah bunlar daha azalacak.”