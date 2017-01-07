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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye ve Irak'tan Başika açıklaması

Irak'ı ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile Başika'daki Türk askeri varlığını görüştüklerini açıkladı.

07 Ocak 2017 20:35

İki lider Irak Başbakanlık Sarayı'nda bir araya geldi. Televizyonlarda canlı yayınlanan ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım Bağdat'ı ziyareti sırasında Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile Türk birliklerinin Musul civarındaki Başika'daki varlığını görüştüklerini belirtti. Yıldırım "Başika meselesi ihtiyaçtan doğmuştur...Görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biçimde çözüme ulaştırmış olacağız. Irak'ın egemenliği ve bütünlüğü konusunda hassasiyetimizi ifade ettik, ediyoruz" dedi.

Irak Başbakanı el İbadi ise Arapça'dan Türkçe'ye çevrilen konuşmasında "Türk kuvvetlerinin Başika'daki mevcudiyeti hususunda bu konuları konuştuk ve Türk Ordusu'na bağlı kuvvetlerin Başika bölgesinden çekilmesi hususunu ele aldık" dedi.

Irak devlet televizyonunda yer alan bir haberde el İbadi'nin Türkiye'nin Irak'ın Başika'dan askerlerinin çekilmesi konusundaki talebini kabul ettiği bildirilmiş, ancak ayrıntıya yer verilmemişti.

Binali Yıldırım ayrıca el İbadi'nin PKK ile ilgili açıklamalarının önemli olduğunu söyledi. "Geçtiğimiz günlerde PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğiz açıklamanızdan memnuniyet duyduk" şeklinde konuşan Yıldırım ayrıca iki liderin teröre karşı ortak mücadelenin ve ekonomik işbirliğinin arttırılması konularında da mutabık kaldığını söyledi. Yıldırım, "Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır" dedi.

Türkiye'nin Başika kampındaki askeri varlığı geçen yıl iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Başika'ya 700 dolayında asker sevk eden Türkiye IŞİD karşıtı koalisyona katılan Sünni ve Türkmen gruplara yoğun destek sağlıyor. Irak Başbakanı Haydar el İbadi Türkiye'den askerlerini topraklarından çekmesini ve Irak'ın egemenliğine el sürmemesini talep etmişti.

İki ülke arasında bir diğer gerginlik de Musul'da IŞİD'e karşı yürütülen operasyon konusunda yaşanıyor.

Bağdat yönetimi Türkiye'nin Musul operasyonuna katılmasına karşı çıkarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve müttefiklerinin 'yardımcı aktör durumuna düşürülemeyeceğini ve Türkiye'nin hem sahada, hem de masada olacağını' duyurmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

Rtre/DW, SSB/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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