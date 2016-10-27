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Türkiye ve Irak karşılıklı olarak vizeleri kaldırdı

Vizeler, 28 Ekim'de karşılıklı olarak kalkıyor

27 Ekim 2016 22:30

Türkiye ve Irak vizeleri kaldırıldı. Karar yarından itibaren geçerli olacak. Açıklamayı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı duyurdu.

Bağdat Büyükelçiliği'nin internet sayfasında konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Büyükelçisi Kaymakcı: Irak ve Türk diplomatik, hizmet ve hususi pasaportlarına vize 28 Ekim’de kalkıyor.

Bazı gazetecilerin sorularına yanıt olarak Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, 2014 yılından beri üzerinde çalışılan Türkiye ile Irak arasında resmi pasaportlara vizeyi kaldıran anlaşmanın nihayet 28 Ekim 2016  tarihinde yürürlüğe girdiğini, sözkonusu anlaşma uyarınca diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili Türk ve Irak vatandaşlarının Irak ve Türkiye’ye seyahat için artık vizeye gereksinim duymayacaklarını doğruladı. 

Büyükelçi Kaymakcı, değişikliğin sadece diplomatik, hizmet ve hususi pasaportlar için geçerli olduğunu, umuma mahsus Irak pasaportlarına ise etiket vize, e-vize ve C1 (tedavi, turizm ve ticaret) vize uygulamasının devam ettiğini, Türkiye’nin vize koşullarını yerine getiren ve önerildiği şekilde başvuran Iraklılara aynı gün vize verebildiğini vurguladı. Büyükelçi Kaymakcı, 2016 yılı başında başlatılan yeni vize uygulamaları ve kolaylıklarıyla, koşulları yerine getiren Iraklıların kolay ve hızlı bir şekilde vize alabilirken, Irak’tan Türkiye’ye ve diğer Avrupa ülkelerine yasadışı göçün ise önemli ölçüde azaltıldığını da kaydetti.

 

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