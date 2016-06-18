Türkiye ve Hırvatistan'a disiplin soruşturması

Çek Cumhuriyeti'yle karşı karşıya gelen Hırvatistan taraftarlarının
maç esnasında sahaya yabancı
maddeler atması ve Türkiye taraftarlarının da İspanya maçının ardından meşale yakması nedeniyle
UEFA her iki takıma da disiplin soruşturması açtığını duyurdu.
2 - 2 biten Çek Cumhuriyeti karşılaşmasında bazı Hırvat taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle zor
anlar yaşanmıştı. Maçın 86. dakikasında Hırvat taraftarların sahaya yanıcı maddeler atması ve kendi
aralarında kavga çıkması üzerine oyun 4 dakika durmuştu.
Çek Cumhuriyeti teknik direktörü Ante Cacic olayları başlatanlara
tepkisini ‘'Bunlar taraftar değil,
terörist'' sözleriyle dile getirmişti.
İspanya yenilgisinin ardından disiplin soruşturması
Öte yandan İspanya'ya 3-0 mağlup olarak büyük hayal kırıklığı yaşayan Türkiye de taraftarların
benzer davranışları nedeniyle disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya. UEFA'dan yapılan açıklamada
taraftarların alınan yenilgi sonrası öfkelenerek sahaya yabancı
madde atması, meşale yakması ve
sahaya girme teşebbüsünde bulunması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu hakkında disiplin
soruşturması başlatıldığı belirtildi.
İspanya bu maç sonucuyla puanını 6'ya çıkartarak gruptan çıkmayı garantilerken henüz puanı
bulunmayan Türkiye'nin durumu son maçların ardından belli olacak. Karşılaşmadan sonra açıklama
yapan teknik direktör Fatih Terim grupta Çek Cumhuriyeti ile oynanacak maça ilişkin taraftarlara
seslenerek ''Gruptaki son maçımızda da desteğinizi rica ediyorum'' diye konuştu.