T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Türkiye ve Hırvatistan'a disiplin soruşturması

UEFA EURO 2016 D Grubu’nda yer alan iki takım Hırvatistan ve Türkiye taraftarlarının taşkınlıkları nedeniyle Türkiye ve Hırvatistan hakkında disiplin soruşturması açtı.

18 Haziran 2016 17:22

Çek Cumhuriyeti'yle karşı karşıya gelen Hırvatistan taraftarlarının
maç esnasında sahaya yabancı
maddeler atması ve Türkiye taraftarlarının da İspanya maçının ardından meşale yakması nedeniyle
UEFA her iki takıma da disiplin soruşturması açtığını duyurdu.
2 - 2 biten Çek Cumhuriyeti karşılaşmasında bazı Hırvat taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle zor
anlar yaşanmıştı. Maçın 86. dakikasında Hırvat taraftarların sahaya yanıcı maddeler atması ve kendi
aralarında kavga çıkması üzerine oyun 4 dakika durmuştu.
Çek Cumhuriyeti teknik direktörü Ante Cacic olayları başlatanlara
tepkisini ‘'Bunlar taraftar değil,
terörist'' sözleriyle dile getirmişti.
İspanya yenilgisinin ardından disiplin soruşturması
Öte yandan İspanya'ya 3-0 mağlup olarak büyük hayal kırıklığı yaşayan Türkiye de taraftarların
benzer davranışları nedeniyle disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya. UEFA'dan yapılan açıklamada
taraftarların alınan yenilgi sonrası öfkelenerek sahaya yabancı
madde atması, meşale yakması ve
sahaya girme teşebbüsünde bulunması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu hakkında disiplin
soruşturması başlatıldığı belirtildi.
İspanya bu maç sonucuyla puanını 6'ya çıkartarak gruptan çıkmayı garantilerken henüz puanı
bulunmayan Türkiye'nin durumu son maçların ardından belli olacak. Karşılaşmadan sonra açıklama
yapan teknik direktör Fatih Terim grupta Çek Cumhuriyeti ile oynanacak maça ilişkin taraftarlara
seslenerek ''Gruptaki son maçımızda da desteğinizi rica ediyorum'' diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UEFA EURO GrubuHırvatistanTürkiyeCumhuriyetiUEFAHırvatAnte CacicTürkiye Futbol FederasyonuFatih TerimDeutsche Welle Türkçe dwSID

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24