Türkiye ve Hırvatistan'a disiplin soruşturması

Çek Cumhuriyeti'yle karşı karşıya gelen Hırvatistan taraftarlarının

maç esnasında sahaya yabancı

maddeler atması ve Türkiye taraftarlarının da İspanya maçının ardından meşale yakması nedeniyle

UEFA her iki takıma da disiplin soruşturması açtığını duyurdu.

2 - 2 biten Çek Cumhuriyeti karşılaşmasında bazı Hırvat taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle zor

anlar yaşanmıştı. Maçın 86. dakikasında Hırvat taraftarların sahaya yanıcı maddeler atması ve kendi

aralarında kavga çıkması üzerine oyun 4 dakika durmuştu.

Çek Cumhuriyeti teknik direktörü Ante Cacic olayları başlatanlara

tepkisini ‘'Bunlar taraftar değil,

terörist'' sözleriyle dile getirmişti.

İspanya yenilgisinin ardından disiplin soruşturması

Öte yandan İspanya'ya 3-0 mağlup olarak büyük hayal kırıklığı yaşayan Türkiye de taraftarların

benzer davranışları nedeniyle disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya. UEFA'dan yapılan açıklamada

taraftarların alınan yenilgi sonrası öfkelenerek sahaya yabancı

madde atması, meşale yakması ve

sahaya girme teşebbüsünde bulunması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu hakkında disiplin

soruşturması başlatıldığı belirtildi.

İspanya bu maç sonucuyla puanını 6'ya çıkartarak gruptan çıkmayı garantilerken henüz puanı

bulunmayan Türkiye'nin durumu son maçların ardından belli olacak. Karşılaşmadan sonra açıklama

yapan teknik direktör Fatih Terim grupta Çek Cumhuriyeti ile oynanacak maça ilişkin taraftarlara

seslenerek ''Gruptaki son maçımızda da desteğinizi rica ediyorum'' diye konuştu.

