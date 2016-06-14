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Deutsche Welle

Türkiye ve Hırvatistan'a disiplin soruşturması

UEFA, EURO 2016 D Grubu'nda oynanan Türkiye-Hırvatistan maçında taraftarlarının sebep olduğu ihlaller nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

14 Haziran 2016 15:46


UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes'te yapılan Türkiye-Hırvatistan karşılaşmasında, Türk taraftarların meşale yakması ve sahaya yabancı cisim atması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Aynı zamanda taraftarları meşale yakan ve sahaya giren Hırvatistan Futbol Federasyonu'na da soruşturma açıldı. UEFA Denetleme Etik ve Disiplin Kurulu, konuyu görüşmek için 21 Temmuz'da toplanacak.

"İyi başlayamadık"

Pazar günü yapılan karşılaşmada, Hırvatistan Türkiye'yi 1-0 mağlup etmişti. Karşılaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim "İlk yarı için iyi oynadığımızı söyleyebiliriz ama ikinci yarı için söyleyemem. Biz bitti demeden bitmez demek için önce başlamamız lazım. İyi başlayamadık. Kabul edelim ki çok çok iyi bir takımla oynadık. İlk yarı kötü bir zamanda gol yedik” dedi. Öte yandan Terim "Henüz turnuva bitmedi. 2 tane daha maçımız var” diye konuştu.

D Grubu'nda ikinci maçlar 17 Haziran Cuma günü oynanacak. TSİ 19:00'da Çek Cumhuriyeti Hırvatistan ile Saint-Etienne kentinde karşılaşırken TSİ 22:00'deki mücadele de İspanya ile Türkiye Nice kentinde kozlarını paylaşacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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