Türkiye ve Fransa müzakereye karşı



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin “Eninde sonunda müzakere etmek zorunda kalacağız” şeklindeki açıklamalarına temkinli yaklaştı. Sana Haber Ajansı'nın verdiği bilgilere göre, Esad “Dışarıdan yapılan açıklamalar bizi ilgilendirmez” dedi. Suriye Devlet Başkanı, sözleri icraatların izlemesi gerektiğini belirterek, izleyip görmek ve daha sonra karar vermek gerektiğini ifade etti.

Çavuşoğlu sert tepki gösterdi

Öte yandan müzakere önerisine Fransa ve Türkiye'nin tepkisi ise sert oldu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Esed'le müzakere edecek ne var? 200 binden fazla insan öldürmüş ve kimyasal silah kullanmış bir rejimle neyi müzakere edeceksiniz? Bugüne kadarki müzakerelerden hangi sonuç ortaya çıktı?” diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü de konuya ilişkin açıklamasında, Paris'in Suriye'de farklı siyasi partilerle müzakere edilmesini öngören bir ‘siyasi düzenleme'den yana olduğunu fakat Esad'ın bu çerçevenin bir parçası olamayacağını belirtti. İngiltere de daha önce Esad'la müzakereyi reddeden bir tavır benimsemişti.