Türkiye ve Fransa Kudüs için birlikte çalışacak

Türkiye ve Fransa, ABD'yi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını yeniden gözden geçirmeye ikna etmek için birlikte hareket edecek. Reuters haber ajansının verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki lider bu konuda anlaşmaya vardı. Erdoğan ve Macron'un Kudüs kararının bölge için endişe verici olduğu konusunda hem fikir olduğu aktarıldı.

Fransa, Filistin'e destek veren ülkelerden biri. Fransa Parlamentosu 2014'te aldığı bağlayıcılığı olmayan kararla hükümeti Filistin'i devlet olarak tanımaya çağırmıştı. Ancak Fransa hükümetinden şimdiye kadar resmen böyle bir karar çıkmadı.

Erdoğan, aynı konuyla ilgili olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de telefonda görüştü, Kudüs konusunda destek istedi.

"ABD kendi imzaladığı kararı ihlal ediyor"

Erdoğan İstanbul'da katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, İsrail'e ve ABD'ye yönelik tepksini sürdürdü.

"İsrail, bir işgal devletidir" diyen Erdoğan, "Şu anda polisiyle bütün oradaki gençleri, çocukları adeta terör estirerek vuruyorlar, F16'larıyla Gazze'ye saldırıyorlar. Bir taraftan Filistin'e saldırıyorlar" sözlerini kullandı. Erdoğan, "Hiçbir ülke pazusuna güvenerek uluslararası hukuku yok sayamaz" dedi.

Erdoğan Washington'un bu kararıyla üyesi olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılındaki 478 sayılı kararı ihlal ettiğini savundu. Erdoğan, "Altında imzan var ve bugüne gelmiş bu iş, şimdi ise sen bu imzayı inkar diyorsun. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin dahi dikkate almadığı, itibar etmediği bir Birleşmiş Milletler'in diğer ülkeler nezdinde itibarı ve inandırıcılığı olamaz. Hiç kimse hukukun üstünde değildir" diye konuştu. Erdoğan, "Trump 'Ben yaptım oldu.' anlayışıyla bir yere gitmek istiyor. Dünyayı yönetmek bu kadar, kusura bakmayın, kolay değil" dedi.

Erdoğan'ın sözünü ettiğini 478 sayılı karar İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi ve Kudüs'ü başkent ilan etmesi üzerine alınmıştı. Kararda İsrail kınanırken Kudüs'te temsilciliği bulunan ülkelerden temsilciliklerini Tel Aviv'e taşıması isteniyor.

Kudüs'ün statüsü

ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmişti. İsrail 1967 yılındaki 6 gün savaşı sırasında aldığı Kudüs'ün doğu kesimini daha sonra ilhak etmişti. İsrail'in bütün Kudüs'ü ülkenin başkenti olarak kabul etme iddiası uluslararası topluluk tarafından tanınmıyor. Birleşmiş Milletler bütün Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımıyor. Avrupa Birliği, Kudüs'ün statüsüyle ilgili anlaşmazlığa adil bir çözüm getirilmesi ve nihai statünün İsrail ile Filistinliler arasındaki doğrudan barış görüşmelerinde belirlenmesini talep ediyor.

Reuters/DW, GY/HT

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