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Dünya

Türkiye ve Fransa arasındaki soykırım gerilimi yine yükseldi

1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarının suç sayılmasını öngören yeni bir yasa tasarısını tekrar gündeme getireceğini dün teyit etmişti

09 Temmuz 2012 20:54

Fransa'daki Ermeni dernekleri, yeni hükümetin, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarının suç sayılması için sonbaharda yeni bir yasa tasarısı sunacağını duyurdu.

Fransa Ermeni Dernekleri Koordinasyon Komitesi tarafından basına yapılan açıklamaya göre, komite üyeleri bugün Cumhurbaşkanı François Hollande'ın bir danışmanıyla görüştü. 

Komite temsilcilerinin, bu ay sonuna kadar Hollande tarafından da kabul edileceği belirtilen açıklamada, Sosyalist hükümetin sonbahar aylarında yeni bir yasa tasarısı hazırlayacağı bildirildi.
 
Cumhurbaşkanı Hollande, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarının suç sayılmasını öngören yeni bir yasa tasarısını tekrar gündeme getireceğini dün teyit etmişti.
 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan basına yapılan açıklamada, Hollande'ın, Fransa Ermeni Dernekleri Koordinasyon Komitesi yetkilileriyle telefonda yaptığı görüşmede, seçim kampanyasında verdiği sözleri tutarak, yeni bir yasa tasarısı hazırlığı içine gireceği taahhüdünde bulunduğu bildirilmişti.
 
Hollande, yeni bir tasarı hazırlanması konusundaki görüşlerinden vazgeçmediği belirtilen açıklamada, yeni tasarının tekrar Anayasa Konseyi'nden reddedilmemesi için yeni bir hazırlığın sürdüğü ifade edilmişti.
 
Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından, Anayasa Konseyi'nin iptal ettiği yasanını tekrar gündeme getirilmesinin mümkün gözükmediğini söylemişti.
 
Söz konusu yasanın Fransa parlamentosunda kabul edilmesi, Türk ve Fransız ilişkilerinde büyük gerginlik yaratmıştı. 
 

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