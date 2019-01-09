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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------- TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------- 11/01         10:00    Cari denge    11/01         14:30    TCMB beklenti anketi 14/01         10:00    S

09 Ocak 2019 12:13

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TÜRKİYE
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11/01         10:00    Cari denge   
11/01         14:30    TCMB beklenti anketi
14/01         10:00    Sanayi üretimi               
15/01         10:00    İşsizlik                     
15/01         11:00    Bütçe dengesi           
16/01         14:00    TCMB politika faizi     
22/01         17:30    Merkezi yönetim borç stoku
23/01         10:00    Tüketici güven endeksi   
25/01         14:30    Kapasite kullanım oranı  
25/01         14:30    Reel kesim güven endeksi
31/01         10:00    Ekonomik güven endeksi
31/01         10:00    Turizm gelirleri              
31/01         10:00    Giriş çıkış yapanlar        
31/01         10:00    Dış ticaret açığı, nihai
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DÜNYA                                TSİ
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9 OCAK ÇARŞAMBA
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ALMANYA                          10:00  Ticaret Dengesi
ALMANYA                          10:00  İhracat MoM
ALMANYA                          10:00  İthalat MoM
FRANSA                             10:45  Tüketici Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ                13:00   İşsizlik Oranı
ABD                                    15:00  MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                    18:30  DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                    18:30  DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                    18:30  DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları
ABD                                    18:30  DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                    18:30  DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                                    18:30  DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                                    22:00  FOMC Toplantı Tutanaklar

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10 OCAK PERŞEMBE
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JAPONYA                            02:50  Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                            02:50  Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                            02:50  Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                            02:50  Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN                                      04:30  TÜFE YoY
ÇİN                                      04:30  ÜFE YoY
JAPONYA                            08:00  Öncü Göstergeler
FRANSA                              10:45  Sanayi Üretimi MoM
FRANSA                              10:45  Sanayi Üretimi YoY
FRANSA                              10:45  İmalat Üretimi MoM
FRANSA                              10:45  İmalat Üretimi YoY
ABD                                     16:30  Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                     16:30  Devam Eden Başvurular
ABD                                     18:00  Toptan Satış Stokları MoM
ABD                                     18:30  EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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11 OCAK CUMA
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JAPONYA                            02:30  Hanehalkı Harcamaları YoY
BİRLEŞİK KRALLIK          12:30   Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK          12:30   Sanayi Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK          12:30   Sanayi Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK          12:30   İmalat Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK          12:30   İmalat Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK          12:30   GDP (MoM)
ABD                                   16:30    TÜFE MoM
ABD                                   16:30    Çekirdek TÜFE MoM
ABD                                   16:30    TÜFE YoY
ABD                                   16:30    Çekirdek TÜFE YoY

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