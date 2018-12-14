T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/12       10:00    Tarım ürünleri ÜFE 14/12       10:00    Kayıtlı işsiz istatistikleri 17/12       10:00    Sanayi üretimi 17/12       10:00    İşs

14 Aralık 2018 12:05

TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------------------------
14/12       10:00    Tarım ürünleri ÜFE
14/12       10:00    Kayıtlı işsiz istatistikleri
17/12       10:00    Sanayi üretimi
17/12       10:00    İşsizlik
17/12       11:00    Bütçe dengesi
20/12       17:30    Merkezi yönetim borç stoku
21/12       10:00    Tüketici güven endeksi
26/12       14:30    Kapasite kullanım oranı
26/12       14:30    Reel kesim güven endeksi
28/12       10:00    Ekonomik güven endeksi
31/12       10:00    Dış ticaret açığı
------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA                           
---------------------------------------------------------------------------------------------
14 ARALIK CUMA                    TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA                                 03:30 İmalat PMI
ÇİN                                           05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN                                           05:00 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA                                 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA                                 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                                 07:30 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA                                  11:15 İmalat PMI
FRANSA                                  11:15 Servis PMI
FRANSA                                  11:15 Bileşik PMI
ALMANYA                               11:30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ                     11:30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ                     11:30 Servis PMI
EURO BÖLGESİ                     11:30 Bileşik PMI
ALMANYA                              11:30 Servis PMI
ALMANYA                              11:30 Bileşik PMI
ABD                                         16:30 Perakende Satışlar MoM
ABD                                         17:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD                                         17:15 Kapasite Kullanımı
ABD                                         17:15 İmalat Üretimi
ABD                                         17:45 İmalat PMI
ABD                                         17:45 Servis PMI
ABD                                         18:00 İş Stokları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİYE 1412TarımKayıtlıSanayiBütçeMerkeziTüketiciKapasiteReelEkonomikDışARALIK CUMATSİ JAPONYAPMI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24