TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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14/12 10:00 Tarım ürünleri ÜFE
14/12 10:00 Kayıtlı işsiz istatistikleri
17/12 10:00 Sanayi üretimi
17/12 10:00 İşsizlik
17/12 11:00 Bütçe dengesi
20/12 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
21/12 10:00 Tüketici güven endeksi
26/12 14:30 Kapasite kullanım oranı
26/12 14:30 Reel kesim güven endeksi
28/12 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/12 10:00 Dış ticaret açığı
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DÜNYA
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14 ARALIK CUMA TSİ
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JAPONYA 03:30 İmalat PMI
ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 11:15 İmalat PMI
FRANSA 11:15 Servis PMI
FRANSA 11:15 Bileşik PMI
ALMANYA 11:30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:30 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:30 Bileşik PMI
ALMANYA 11:30 Servis PMI
ALMANYA 11:30 Bileşik PMI
ABD 16:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 17:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 17:15 Kapasite Kullanımı
ABD 17:15 İmalat Üretimi
ABD 17:45 İmalat PMI
ABD 17:45 Servis PMI
ABD 18:00 İş Stokları