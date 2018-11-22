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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/11       10:00  Tüketici güven endeksi 26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı 26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi 29/11     

22 Kasım 2018 12:03


TÜRKİYE


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22/11       10:00  Tüketici güven endeksi


26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı


26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi


29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi


30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar


30/11       10;00  Dış ticaret dengesi


 


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DÜNYA                      


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TÜRKİYE 2211       1000  Tüketici
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