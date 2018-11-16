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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

  TÜRKİYE   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/11       10:00  Sanayi üretimi 20/11       17:30  Merkezi yönetim borç stoku 22/11       10:00  Tüketici güven endeksi 26/11       14:30

16 Kasım 2018 12:03

 

TÜRKİYE

 

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16/11       10:00  Sanayi üretimi

20/11       17:30  Merkezi yönetim borç stoku

22/11       10:00  Tüketici güven endeksi

26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı

26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi

29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi

30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar

30/11       10;00  Dış ticaret dengesi

 

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DÜNYA                      

 

16 KASIM CUMA                                TSİ

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EURO BÖLGESİ                                 13:00 Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ                                 13:00 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ                                 13:00 TÜFE MoM

ABD                                                     17:15 Sanayi Üretimi MoM

ABD                                                     17:15 Kapasite Kullanımı

ABD                                                     17:15 İmalat Üretimi

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