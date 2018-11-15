T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/11       10:00  İşsizlik 15/11       11:00  Bütçe dengesi 15/11       14:30  MB beklenti anketi 16/11       10:00  Sanayi üretimi 20/11       17:30

15 Kasım 2018 12:04

TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------------------------
15/11       10:00  İşsizlik
15/11       11:00  Bütçe dengesi
15/11       14:30  MB beklenti anketi
16/11       10:00  Sanayi üretimi
20/11       17:30  Merkezi yönetim borç stoku
22/11       10:00  Tüketici güven endeksi
26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı
26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi
29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi
30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar
30/11       10;00  Dış ticaret dengesi
------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA                      
------------------------------------------------------------------------------------------------
15 KASIM PERŞEMBE                        TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
İNGİLTERE                                          12:30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE                                          12:30 Perakende Satışlar YoY
EURO BÖLGESİ                                 13:00 Ticaret Dengesi
ABD                                                     16:30 Empire İmalat Endeksi
ABD                                                     16:30 Perakende Satışlar MoM
ABD                                                     16:30 Philadelphia FED Endeksi
ABD                                                     16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                                     16:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları
ABD                                                     18:00 İş Yatırımları
ABD                                                     18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD                                                     19:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                                     19:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                                     19:00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                                     19:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                                     19:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                                     19:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                                                     19:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                                                     19:00 DOE Distillate Ongorulen Talep
---------------------------------------------------------------------------------------------
16 KASIM CUMA                                TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------
EURO BÖLGESİ                                 13:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ                                 13:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ                                 13:00 TÜFE MoM
ABD                                                     17:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD                                                     17:15 Kapasite Kullanımı
ABD                                                     17:15 İmalat Üretimi
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİYE 1511BütçeMBSanayiMerkeziTüketiciKapasiteReelEkonomikGirişDışKASIM PERŞEMBE                        TSİ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24