TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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12/11 10:00 Cari denge
15/11 10:00 İşsizlik
15/11 11:00 Bütçe dengesi
15/11 14:30 MB beklenti anketi
16/11 10:00 Sanayi üretimi
20/11 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
22/11 10:00 Tüketici güven endeksi
26/11 14:30 Kapasite kullanım oranı
26/11 14:30 Reel kesim güven endeksi
29/11 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/11 10:00 Giriş çıkış yapanlar
30/11 10;00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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9 KASIM CUMA TSİ
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ÇİN 04:30 ÜFE YoY
ÇİN 04:30 TÜFE YoY
FRANSA 10:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 10:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 10:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 10:45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 12:30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE 12:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 12:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 12:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 12:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 12:30 GDP (MoM)
İNGİLTERE 12:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 12:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
İNGİLTERE 12:30 GDP QoQ
İNGİLTERE 12:30 GDP YoY
İNGİLTERE 12:30 Özel Tüketim QoQ
İNGİLTERE 12:30 Kamu Harcamaları QoQ
İNGİLTERE 12:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 12:30 İhracat QoQ
İNGİLTERE 12:30 İthalat QoQ
İNGİLTERE 12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 12:30 Toplam İş Yatırımları YoY
ABD 16:30 ÜFE MoM
ABD 16:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 16:30 ÜFE YoY
ABD 16:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD 18:00 Toptan Satış Stokları MoM