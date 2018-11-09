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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/11       10:00  Cari denge 15/11       10:00  İşsizlik 15/11       11:00  Bütçe dengesi 15/11       14:30  MB beklenti anketi 16/11       10:00  Sa

09 Kasım 2018 12:02

TÜRKİYE
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12/11       10:00  Cari denge
15/11       10:00  İşsizlik
15/11       11:00  Bütçe dengesi
15/11       14:30  MB beklenti anketi
16/11       10:00  Sanayi üretimi
20/11       17:30  Merkezi yönetim borç stoku
22/11       10:00  Tüketici güven endeksi
26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı
26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi
29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi
30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar
30/11       10;00  Dış ticaret dengesi
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DÜNYA                         
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9 KASIM CUMA                                    TSİ
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ÇİN                                                       04:30 ÜFE YoY
ÇİN                                                       04:30 TÜFE YoY
FRANSA                                               10:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA                                               10:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA                                               10:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA                                               10:45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE                                          12:30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE                                          12:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE                                          12:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE                                          12:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE                                          12:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE                                          12:30 GDP (MoM)
İNGİLTERE                                          12:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE                                          12:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
İNGİLTERE                                          12:30 GDP QoQ
İNGİLTERE                                          12:30 GDP YoY
İNGİLTERE                                          12:30 Özel Tüketim QoQ
İNGİLTERE                                          12:30 Kamu Harcamaları QoQ
İNGİLTERE                                          12:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
İNGİLTERE                                          12:30 İhracat QoQ
İNGİLTERE                                          12:30 İthalat QoQ
İNGİLTERE                                          12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
İNGİLTERE                                          12:30 Toplam İş Yatırımları YoY
ABD                                                     16:30 ÜFE MoM
ABD                                                     16:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD                                                     16:30 ÜFE YoY
ABD                                                     16:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD                                                     18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD                                                     18:00 Toptan Satış Stokları MoM

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ETİKETLER

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