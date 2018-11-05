TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

05 Kasım 2018 12:05
TÜRKİYE
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05/11 10:00 TÜFE, ÜFE
07/11 17:30 Hazine nakit dengesi
12/11 10:00 Cari denge
15/11 10:00 İşsizlik
15/11 11:00 Bütçe dengesi
15/11 14:30 MB beklenti anketi
16/11 10:00 Sanayi üretimi
20/11 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
22/11 10:00 Tüketici güven endeksi
26/11 14:30 Kapasite kullanım oranı
26/11 14:30 Reel kesim güven endeksi
29/11 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/11 10:00 Giriş çıkış yapanlar
30/11 10;00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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5 KASIM PAZARTESİ TSİ
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JAPONYA 02:50 MB Toplantı Tutanakları
JAPONYA 03:30 Servis PMI
JAPONYA 03:30 Bileşik PMI
ÇİN 04:45 Bileşik PMI
ÇİN 04:45 Servis PMI
İNGİLTERE 12:30 Servis PMI
İNGİLTERE 12:30 Bileşik PMI
ÇİN 17:45 Servis PMI
ÇİN 17:45 Bileşik PMI
ÇİN 18:00 ISM İmalat Dışı Endeks
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6 KASIM SALI TSİ
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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
ALMANYA 10:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 10:00 Fabrika Siparişleri YoY
FRANSA 11:50 Servis PMI
FRANSA 11:50 Bileşik PMI
ALMANYA 11:55 Servis PMI
ALMANYA 11:55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 13:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 13:00 ÜFE YoY
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7 KASIM ÇARŞAMBA TSİ
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JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 10:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 10:00 Sanayi Üretimi YoY
ALMANYA 11:30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 13:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 13:00 Perakende Satışlar YoY
ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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8 KASIM PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 10:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 10:00 İhracat MoM
ALMANYA 10:00 İthalat MoM
FRANSA 10:45 Ticaret Dengesi
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:30 Devam Eden Başvurular
ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 22:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD 22:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
ÇİN Ticaret Dengesi
ÇİN İthalat YoY
ÇİN İhracat YoY
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9 KASIM CUMA TSİ
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ÇİN 04:30 ÜFE YoY
ÇİN 04:30 TÜFE YoY
FRANSA 10:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 10:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 10:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 10:45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 12:30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE 12:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 12:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 12:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 12:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 12:30 GDP (MoM)
İNGİLTERE 12:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 12:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
İNGİLTERE 12:30 GDP QoQ
İNGİLTERE 12:30 GDP YoY
İNGİLTERE 12:30 Özel Tüketim QoQ
İNGİLTERE 12:30 Kamu Harcamaları QoQ
İNGİLTERE 12:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 12:30 İhracat QoQ
İNGİLTERE 12:30 İthalat QoQ
İNGİLTERE 12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 12:30 Toplam İş Yatırımları YoY
ABD 16:30 ÜFE MoM
ABD 16:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 16:30 ÜFE YoY
ABD 16:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD 18:00 Toptan Satış Stokları MoM
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