TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

------------------------------------------------------------------------------------------------

05/11 10:00 TÜFE, ÜFE

07/11 17:30 Hazine nakit dengesi

12/11 10:00 Cari denge

15/11 10:00 İşsizlik

15/11 11:00 Bütçe dengesi

15/11 14:30 MB beklenti anketi

16/11 10:00 Sanayi üretimi

20/11 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

22/11 10:00 Tüketici güven endeksi

26/11 14:30 Kapasite kullanım oranı

26/11 14:30 Reel kesim güven endeksi

29/11 10:00 Ekonomik güven endeksi

30/11 10:00 Giriş çıkış yapanlar

30/11 10;00 Dış ticaret dengesi

------------------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA

---------------------------------------------------------------------------------------------

5 KASIM PAZARTESİ TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 02:50 MB Toplantı Tutanakları

JAPONYA 03:30 Servis PMI

JAPONYA 03:30 Bileşik PMI

ÇİN 04:45 Bileşik PMI

ÇİN 04:45 Servis PMI

İNGİLTERE 12:30 Servis PMI

İNGİLTERE 12:30 Bileşik PMI

ÇİN 17:45 Servis PMI

ÇİN 17:45 Bileşik PMI

ÇİN 18:00 ISM İmalat Dışı Endeks

---------------------------------------------------------------------------------------------

6 KASIM SALI TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY

ALMANYA 10:00 Fabrika Siparişleri MoM

ALMANYA 10:00 Fabrika Siparişleri YoY

FRANSA 11:50 Servis PMI

FRANSA 11:50 Bileşik PMI

ALMANYA 11:55 Servis PMI

ALMANYA 11:55 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 13:00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ 13:00 ÜFE YoY

---------------------------------------------------------------------------------------------

7 KASIM ÇARŞAMBA TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler

ALMANYA 10:00 Sanayi Üretimi MoM

ALMANYA 10:00 Sanayi Üretimi YoY

ALMANYA 11:30 İnşaat PMI

EURO BÖLGESİ 13:00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ 13:00 Perakende Satışlar YoY

ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

---------------------------------------------------------------------------------------------

8 KASIM PERŞEMBE TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA 10:00 Ticaret Dengesi

ALMANYA 10:00 İhracat MoM

ALMANYA 10:00 İthalat MoM

FRANSA 10:45 Ticaret Dengesi

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 16:30 Devam Eden Başvurular

ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD 22:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)

ABD 22:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)

ÇİN Ticaret Dengesi

ÇİN İthalat YoY

ÇİN İhracat YoY

---------------------------------------------------------------------------------------------

9 KASIM CUMA TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------

ÇİN 04:30 ÜFE YoY

ÇİN 04:30 TÜFE YoY

FRANSA 10:45 Sanayi Üretimi MoM

FRANSA 10:45 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA 10:45 İmalat Üretimi MoM

FRANSA 10:45 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 12:30 Ticaret Dengesi

İNGİLTERE 12:30 Sanayi Üretimi MoM

İNGİLTERE 12:30 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE 12:30 İmalat Üretimi MoM

İNGİLTERE 12:30 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 12:30 GDP (MoM)

İNGİLTERE 12:30 Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE 12:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M

İNGİLTERE 12:30 GDP QoQ

İNGİLTERE 12:30 GDP YoY

İNGİLTERE 12:30 Özel Tüketim QoQ

İNGİLTERE 12:30 Kamu Harcamaları QoQ

İNGİLTERE 12:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ

İNGİLTERE 12:30 İhracat QoQ

İNGİLTERE 12:30 İthalat QoQ

İNGİLTERE 12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ

İNGİLTERE 12:30 Toplam İş Yatırımları YoY

ABD 16:30 ÜFE MoM

ABD 16:30 Çekirdek ÜFE MoM

ABD 16:30 ÜFE YoY

ABD 16:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

ABD 18:00 Toptan Satış Stokları MoM