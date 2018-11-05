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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 05/11       10:00  TÜFE, ÜFE 07/11       17:30  Hazine nakit dengesi 12/11       10:00  Cari denge 15/11       10:00  İşsizlik 15/11       11:00  Bütç

05 Kasım 2018 12:05

TÜRKİYE
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05/11       10:00  TÜFE, ÜFE
07/11       17:30  Hazine nakit dengesi
12/11       10:00  Cari denge
15/11       10:00  İşsizlik
15/11       11:00  Bütçe dengesi
15/11       14:30  MB beklenti anketi
16/11       10:00  Sanayi üretimi
20/11       17:30  Merkezi yönetim borç stoku
22/11       10:00  Tüketici güven endeksi
26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı
26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi
29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi
30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar
30/11       10;00  Dış ticaret dengesi
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DÜNYA                           
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5 KASIM PAZARTESİ                            TSİ
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JAPONYA                                             02:50 MB Toplantı Tutanakları
JAPONYA                                             03:30 Servis PMI
JAPONYA                                             03:30 Bileşik PMI
ÇİN                                                       04:45 Bileşik PMI
ÇİN                                                       04:45 Servis PMI
İNGİLTERE                                          12:30 Servis PMI
İNGİLTERE                                          12:30 Bileşik PMI
ÇİN                                                       17:45 Servis PMI
ÇİN                                                       17:45 Bileşik PMI
ÇİN                                                       18:00 ISM İmalat Dışı Endeks
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6 KASIM  SALI                                     TSİ
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JAPONYA                                           02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
ALMANYA                                           10:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA                                           10:00 Fabrika Siparişleri YoY
FRANSA                                              11:50 Servis PMI
FRANSA                                              11:50 Bileşik PMI
ALMANYA                                           11:55 Servis PMI
ALMANYA                                           11:55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ                                 12:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ                                 12:00 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ                                 13:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ                                 13:00 ÜFE YoY
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7 KASIM ÇARŞAMBA                        TSİ
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JAPONYA                                          08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA                                          10:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA                                          10:00 Sanayi Üretimi YoY
ALMANYA                                          11:30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ                                 13:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ                                 13:00 Perakende Satışlar YoY
ABD                                                     15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                                     18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                                     18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                                     18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                                     18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                                     18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                                     18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                                                     18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                                                     18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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8 KASIM PERŞEMBE                           TSİ
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JAPONYA                                             02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA                                             02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA                                             10:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA                                             10:00 İhracat MoM
ALMANYA                                             10:00 İthalat MoM
FRANSA                                               10:45 Ticaret Dengesi
ABD                                                     16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                                     16:30 Devam Eden Başvurular
ABD                                                     18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD                                                     22:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD                                                     22:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
ÇİN                                                       Ticaret Dengesi
ÇİN                                                       İthalat YoY
ÇİN                                                       İhracat YoY
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9 KASIM CUMA                                    TSİ
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ÇİN                                                       04:30 ÜFE YoY
ÇİN                                                       04:30 TÜFE YoY
FRANSA                                               10:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA                                               10:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA                                               10:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA                                               10:45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE                                          12:30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE                                          12:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE                                          12:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE                                          12:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE                                          12:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE                                          12:30 GDP (MoM)
İNGİLTERE                                          12:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE                                          12:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
İNGİLTERE                                          12:30 GDP QoQ
İNGİLTERE                                          12:30 GDP YoY
İNGİLTERE                                          12:30 Özel Tüketim QoQ
İNGİLTERE                                          12:30 Kamu Harcamaları QoQ
İNGİLTERE                                          12:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
İNGİLTERE                                          12:30 İhracat QoQ
İNGİLTERE                                          12:30 İthalat QoQ
İNGİLTERE                                          12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
İNGİLTERE                                          12:30 Toplam İş Yatırımları YoY
ABD                                                     16:30 ÜFE MoM
ABD                                                     16:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD                                                     16:30 ÜFE YoY
ABD                                                     16:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD                                                     18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD                                                     18:00 Toptan Satış Stokları MoM
 

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