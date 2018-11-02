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Ekonomi

 TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

DÜNYA                            --------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KASIM CUMA               TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- FRA

02 Kasım 2018 12:05

DÜNYA                           
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2 KASIM CUMA               TSİ
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FRANSA                       11:50 İmalat PMI
ALMANYA                    11:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ           12:00 İmalat PMI
İNGİLTERE                   12:30 İnşaat PMI
ABD                              15:30 Ticaret Dengesi
ABD                              15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD                              15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD                              15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD                              15:30 İşsizlik Oranı
ABD                              15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD                              15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD                              15:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD                              17:00 Fabrika Siparişleri
ABD                              17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

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