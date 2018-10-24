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Ekonomi

 TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE --------------------------------------------------------------------------------------------- 25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi 25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı 25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi 31/10      

24 Ekim 2018 12:03

TÜRKİYE
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25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi
25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı
25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi
31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi
31/10       10:00    Turizm gelirleri
31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar
31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai
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DÜNYA                         
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24 EKİM ÇARŞAMBA                      TSİ
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JAPONYA                                       02:30 İmalat PMI
JAPONYA                                       08:00 Öncü Göstergeler
FRANSA                                        10:15 İmalat PMI
FRANSA                                        10:15 Servis PMI
FRANSA                                        10:15 Bileşik PMI
ALMANYA                                       10:30 İmalat PMI
ALMANYA                                       10:30 Servis PMI
ALMANYA                                       10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ                           11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ                           11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ                           11:00 Bileşik PMI
ABD                                               14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                               16:45 İmalat PMI
ABD                                               16:45 Servis PMI
ABD                                               16:45 Bileşik PMI
ABD                                               17:00 Yeni Konut Satışları
ABD                                               17:00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD                                               17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                               17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                               17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                               17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                               17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                               17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                                               17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                                               17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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25 EKİM PERŞEMBE                   TSİ
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JAPONYA                                       02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                                       02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                                       02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                                       02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA                                       09:00 GfK Tüketici Güveni
ALMANYA                                      11:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA                                      11:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA                                      11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
EURO BÖLGESİ                           14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ                           14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ                           14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD                                               15:30 Ticaret Dengesi
ABD                                               15:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD                                               15:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD                                               15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                                               15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                               15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                                               17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD                                               17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD                                               17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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26 EKİM CUMA                      TSİ
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FRANSA                                        09:45 Tüketici Güveni
FRANSA                                        09:45 ÜFE MoM
FRANSA                                        09:45 ÜFE YoY
ABD                                               15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                                               15:30 Kişisel Tüketim
ABD                                               15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD                                               17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
 

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