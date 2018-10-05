T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 05/10       17:30    Hazine nakit dengesi 11/10       10:00    Cari denge 15/10       10:00    İşsizlik 15/10       11:00    Bütçe dengesi 16/10       10:

05 Ekim 2018 12:17

TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------------------------------------
05/10       17:30    Hazine nakit dengesi
11/10       10:00    Cari denge
15/10       10:00    İşsizlik
15/10       11:00    Bütçe dengesi
16/10       10:00    Sanayi üretimi
18/10       14:30    TCMB beklenti anketi
22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku
23/10       10:00    Tüketici güven endeksi
25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi
25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı
25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi
31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi
31/10       10:00    Turizm gelirleri
31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar
31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai
------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA                            
---------------------------------------------------------------------------------------------
5 EKİM CUMA             TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA                  02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA                  08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA                09:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA                09:00 Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA                09:00 ÜFE MoM
ALMANYA                09:00 ÜFE YoY
FRANSA                   09:45 Ticaret Dengesi
ABD                          15:30 Ticaret Dengesi
ABD                          15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD                          15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD                          15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD                          15:30 İşsizlik Oranı
ABD                          15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD                          15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD                          15:30 İşgücüne Katılım Oranı
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİYE 0510HazineCariBütçeSanayiTCMBMerkeziTüketiciKapasiteReelEkonomikTurizmGirişDışEKİM CUMA             TSİ JAPONYAHanehalkı Harcamaları YoY
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24