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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 05/10       17:30    Hazine nakit dengesi 11/10       10:00    Cari denge 15/10       10:00    İşsizlik 15/10       11:00    Bütçe dengesi 16/10       10:

04 Ekim 2018 12:04

TÜRKİYE
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05/10       17:30    Hazine nakit dengesi
11/10       10:00    Cari denge
15/10       10:00    İşsizlik
15/10       11:00    Bütçe dengesi
16/10       10:00    Sanayi üretimi
18/10       14:30    TCMB beklenti anketi
22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku
23/10       10:00    Tüketici güven endeksi
25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi
25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı
25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi
31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi
31/10       10:00    Turizm gelirleri
31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar
31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai
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DÜNYA                             
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4 EKİM PERŞEMBE      TSİ
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JAPONYA                    02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                    02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                    02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                    02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA                  10:30 İnşaat PMI
ABD                            15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                            15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                            17:00 Fabrika Siparişleri
ABD                            17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                            17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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5 EKİM CUMA             TSİ
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JAPONYA                  02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA                  08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA                09:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA                09:00 Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA                09:00 ÜFE MoM
ALMANYA                09:00 ÜFE YoY
FRANSA                   09:45 Ticaret Dengesi
ABD                          15:30 Ticaret Dengesi
ABD                          15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD                          15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD                          15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD                          15:30 İşsizlik Oranı
ABD                          15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD                          15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD                          15:30 İşgücüne Katılım Oranı
 

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TÜRKİYE 0510EKİM PERŞEMBE      TSİ JAPONYAJapon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYAJapon Yabancı Hisse Senedi Alımları
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