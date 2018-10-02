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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE 03/10     10:00         Tüketici Fiyatları Endeksi 03/10     10:00         Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                                  

02 Ekim 2018 12:40

TÜRKİYE

03/10     10:00         Tüketici Fiyatları Endeksi
03/10     10:00         Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi
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DÜNYA                                                      
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2 EKİM SALI                                       TSİ
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JAPONYA                                      08:00 Tüketici Güven Endeksi
İNGİLTERE                                   11:30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ                          12:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ                          12:00 ÜFE YoY
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3 EKİM ÇARŞAMBA                          TSİ
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JAPONYA                                     03:30 Servis PMI
JAPONYA                                     03:30 Bileşik PMI
FRANSA                                      10:50 Servis PMI
FRANSA                                      10:50 Bileşik PMI
ALMANYA                                     10:55 Servis PMI
ALMANYA                                     10:55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ                         11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ                         11:00 Bileşik PMI
İNGİLTERE                                   11:30 Servis PMI
İNGİLTERE                                   11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ                         12:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ                         12:00 Perakende Satışlar YoY
ABD                                              14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                              15:15 ADP İşgücü Değişimi
ABD                                              16:45 Servis PMI
ABD                                              16:45 Bileşik PMI
ABD                                              17:00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD                                              17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                              17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                              17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                              17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                              17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                              17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                                              17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                                              17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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4 EKİM PERŞEMBE                            TSİ
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JAPONYA                                           02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                                           02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                                           02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                                           02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA                                           10:30 İnşaat PMI
ABD                                                   15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                                   15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                                                   17:00 Fabrika Siparişleri
ABD                                                   17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                                                   17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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5 EKİM CUMA                                   TSİ
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JAPONYA                                         02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA                                         08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA                                         09:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA                                         09:00 Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA                                         09:00 ÜFE MoM
ALMANYA                                         09:00 ÜFE YoY
FRANSA                                          09:45 Ticaret Dengesi
ABD                                                15:30 Ticaret Dengesi
ABD                                                15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD                                                15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD                                                15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD                                                15:30 İşsizlik Oranı
ABD                                                15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD                                                15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD                                                15:30 İşgücüne Katılım Oranı

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