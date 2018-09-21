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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------  24/09  14:30   Kapasite kullanım oranı  24/09  14:30   Reel kesim güven endeksi  27/09  10:00   Ekonomik güven endeksi  28/09  10:00   Giriş çıkış ya

21 Eylül 2018 12:00

TÜRKİYE
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 24/09  14:30   Kapasite kullanım oranı
 24/09  14:30   Reel kesim güven endeksi
 27/09  10:00   Ekonomik güven endeksi
 28/09  10:00   Giriş çıkış yapanlar
 28/09  10:00   Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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21 EYLÜL CUMA                    TSİ
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JAPONYA                             02:30 TÜFE YoY
JAPONYA                             02:30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA                             02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                             02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                             02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                             02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA                             03:30 İmalat PMI
FRANSA                               09:45 GDP QoQ
FRANSA                               09:45 GDP YoY
FRANSA                               10:15 İmalat PMI
FRANSA                               10:15 Servis PMI
FRANSA                               10:15 Bileşik PMI
ALMANYA                           10:30 İmalat PMI
ALMANYA                           10:30 Servis PMI
ALMANYA                           10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ                  11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ                  11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ                  11:00 Bileşik PMI
ABD                                      16:45 İmalat PMI
ABD                                      16:45 Servis PMI
ABD                                      16:45 Bileşik PMI
 

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TÜRKİYE  2409KapasiteReelEkonomikGirişDışEYLÜL CUMA                    TSİ JAPONYATÜFE YoY
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