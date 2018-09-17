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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------  17/09  10:00   Sanayi üretimi  17/09  10:00   İşsizlik  17/09  11:00   Bütçe dengesi  20/09  10:00   Tüketici güven endeksi  20/09  17:30   Merkezi

17 Eylül 2018 12:06

TÜRKİYE
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 17/09  10:00   Sanayi üretimi
 17/09  10:00   İşsizlik
 17/09  11:00   Bütçe dengesi
 20/09  10:00   Tüketici güven endeksi
 20/09  17:30   Merkezi yönetim borç stoku
 24/09  14:30   Kapasite kullanım oranı
 24/09  14:30   Reel kesim güven endeksi
 27/09  10:00   Ekonomik güven endeksi
 28/09  10:00   Giriş çıkış yapanlar
 28/09  10:00   Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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17 EYLÜL PAZARTESİ                       TSİ
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EURO BÖLGESİ                      12:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ                       12:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ                       12:00 TÜFE MoM
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19 EYLÜL ÇARŞAMBA                     TSİ
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JAPONYA                                02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA                               02:50 İhracat YoY
JAPONYA                               02:50 İthalat YoY
BİRLEŞİK KRALLIK              11:30 TÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK              11:30 TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK              11:30 Çekirdek TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK              11:30 ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK              11:30 ÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK              11:30 Çekirdek ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK              11:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD                                       14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                       15:30 Konut Başlangıçları
ABD                                       15:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD                                       15:30 İnşaat İzinleri
ABD                                       15:30 İnşaat İzinleri MoM
ABD                                       17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                       17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                       17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                       17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
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20 EYLÜL PERŞEMBE                     TSİ
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BİRLEŞİK KRALLIK              11:30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK              11:30 Perakende Satışlar YoY                                                    ABD                                      15:30 Philadelphia Fed Endeksi 15 11,9
ABD                                      15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                       15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları
ABD                                       17:00 Öncü Göstergeler
EURO BÖLGESİ                    17:00 Tüketici Güveni
ABD                                      17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD                                      17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
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21 EYLÜL CUMA                       TSİ
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JAPONYA                            02:30 TÜFE YoY
JAPONYA                            02:30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA                            02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                            02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                            02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                            02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA                            03:30 İmalat PMI
FRANSA                               09:45 GDP QoQ
FRANSA                               09:45 GDP YoY
FRANSA                               10:15 İmalat PMI
FRANSA                               10:15 Servis PMI
FRANSA                               10:15 Bileşik PMI
ALMANYA                          10:30 İmalat PMI
ALMANYA                          10:30 Servis PMI
ALMANYA                          10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ                 11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ                 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ                 11:00 Bileşik PMI
ABD                                      16:45 İmalat PMI
ABD                                      16:45 Servis PMI
ABD                                      16:45 Bileşik PMI

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TÜRKİYE  1709SanayiBütçeTüketiciMerkeziKapasiteReelEkonomikGirişDışEYLÜL PAZARTESİ                       TSİ EURO BÖLGESİTÜFE YoY EURO
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