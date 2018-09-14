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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/09              10:00   Cari denge 17/09              10:00   Sanayi üretimi 17/09              10:00   İşsizlik 17/09              11:00   Bütçe d

14 Eylül 2018 12:06

TÜRKİYE
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14/09              10:00   Cari denge
17/09              10:00   Sanayi üretimi
17/09              10:00   İşsizlik
17/09              11:00   Bütçe dengesi
20/09              10:00   Tüketici güven endeksi
20/09              17:30   Merkezi yönetim borç stoku
24/09              14:30   Kapasite kullanım oranı
24/09              14:30   Reel kesim güven endeksi
27/09              10:00   Ekonomik güven endeksi
28/09              10:00   Giriş çıkış yapanlar
28/09              10:00   Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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14 EYLÜL CUMA                       TSİ
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ÇİN                                          05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN                                          05:00 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA                                07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                                07:30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA                                07:30 Kapasite Kullanımı MoM
EURO BÖLGESİ                    12:00 Ticaret Dengesi
ABD                                        15:30 Perakende Satışlar MoM
ABD                                        16:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD                                        16:15 Kapasite Kullanımı
ABD                                        16:15 İmalat Üretimi
ABD                                        17:00 İş Stokları
ABD                                        17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
 

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