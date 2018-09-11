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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/09              14:00   Merkez Bankası bir haftalık repo faizi 14/09              10:00   Cari denge 17/09              10:00   Sanayi üretimi

11 Eylül 2018 12:00

TÜRKİYE

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13/09              14:00   Merkez Bankası bir haftalık repo faizi

14/09              10:00   Cari denge

17/09              10:00   Sanayi üretimi

17/09              10:00   İşsizlik

17/09              11:00   Bütçe dengesi

20/09              10:00   Tüketici güven endeksi

20/09              17:30   Merkezi yönetim borç stoku

24/09              14:30   Kapasite kullanım oranı

24/09              14:30   Reel kesim güven endeksi

27/09              10:00   Ekonomik güven endeksi

28/09              10:00   Giriş çıkış yapanlar

28/09              10:00   Dış ticaret dengesi

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DÜNYA

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11 EYLÜL SALI                                 TSİ

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İNGİLTERE                             11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar

İNGİLTERE                             11:30 ILO İşsizlik Oranı

İNGİLTERE                             11:30 İşgücü Değişimi

ALMANYA                              12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)

ALMANYA                              12:00 ZEW Anketi (Beklenti)

EURO BÖLGESİ                     12:00 ZEW Anketi (Beklenti)

ABD                                        17:00 Toptan Satış Stokları MoM

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12 EYLÜL ÇARŞAMBA                     TSİ

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EURO BÖLGESİ                    12:00 Sanayi Üretimi MoM

EURO BÖLGESİ                    12:00 Sanayi Üretimi YoY

ABD                                        14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                                        15:30 ÜFE MoM

ABD                                        15:30 Çekirdek ÜFE MoM

ABD                                        15:30 ÜFE YoY

ABD                                        15:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD                                        17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                        17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                                        17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                        17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                                        17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                        17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                                        17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                                        17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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13 EYLÜL PERŞEMBE                     TSİ

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JAPONYA                                02:50 ÜFE YoY

JAPONYA                                02:50 ÜFE MoM

JAPONYA                                02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA                                02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY

ALMANYA                                09:00 TÜFE MoM

ALMANYA                                09:00 TÜFE YoY

FRANSA                                 09:45 TÜFE MoM

FRANSA                                 09:45 TÜFE YoY

İNGİLTERE                             14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE                             14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

EURO BÖLGESİ                    14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ                    14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ                    14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD                                        15:30 TÜFE MoM

ABD                                        15:30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD                                        15:30 TÜFE YoY

ABD                                        15:30 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                                        15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                        15:30 Devam Eden İşzilik Başvuruları

ABD                                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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14 EYLÜL CUMA                       TSİ

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ÇİN                                          05:00 Perakende Satışlar YoY

ÇİN                                          05:00 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA                                07:30 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                                07:30 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA                                07:30 Kapasite Kullanımı MoM

EURO BÖLGESİ                    12:00 Ticaret Dengesi

ABD                                        15:30 Perakende Satışlar MoM

ABD                                        16:15 Sanayi Üretimi MoM

ABD                                        16:15 Kapasite Kullanımı

ABD                                        16:15 İmalat Üretimi

ABD                                        17:00 İş Stokları

ABD                                        17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi


DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ 

TÜRKİYE

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13/09   1400   Merkez Bankası bir haftalık repo faizi

14/09   1000   Cari denge

17/09   1000   Sanayi üretimi

17/09   1000   İşsizlik

17/09   1100   Bütçe dengesi

20/09   1000   Tüketici güven endeksi

20/09   1730   Merkezi yönetim borç stoku

24/09   1430   Kapasite kullanım oranı

24/09   1430   Reel kesim güven endeksi

27/09   1000   Ekonomik güven endeksi

28/09   1000   Giriş çıkış yapanlar

28/09   1000   Dış ticaret dengesi

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DÜNYA

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10 EYLÜL PAZARTESİ                       TSİ

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JAPONYA                                02:50 GDP QoQ

JAPONYA                                02:50 Yıllıklandırılmış GDP

JAPONYA                                02:50 Özel Tüketim QoQ

ÇİN                                          04:30 ÜFE YoY

ÇİN                                          04:30 TÜFE YoY

İNGİLTERE                             11:30 Ticaret Dengesi

İNGİLTERE                             11:30 Sanayi Üretimi MoM

İNGİLTERE                             11:30 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE                             11:30 İmalat Üretimi MoM

İNGİLTERE                             11:30 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE                             11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE                             11:30 Servis Sektörü Endeksi

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11 EYLÜL SALI                                 TSİ

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İNGİLTERE                             11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar

İNGİLTERE                             11:30 ILO İşsizlik Oranı

İNGİLTERE                             11:30 İşgücü Değişimi

ALMANYA                              12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)

ALMANYA                              12:00 ZEW Anketi (Beklenti)

EURO BÖLGESİ                     12:00 ZEW Anketi (Beklenti)

ABD                                        17:00 Toptan Satış Stokları MoM

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12 EYLÜL ÇARŞAMBA                     TSİ

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EURO BÖLGESİ                    12:00 Sanayi Üretimi MoM

EURO BÖLGESİ                    12:00 Sanayi Üretimi YoY

ABD                                        14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                                        15:30 ÜFE MoM

ABD                                        15:30 Çekirdek ÜFE MoM

ABD                                        15:30 ÜFE YoY

ABD                                        15:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD                                        17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                        17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                                        17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                        17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                                        17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                        17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                                        17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                                        17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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13 EYLÜL PERŞEMBE                     TSİ

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JAPONYA                                02:50 ÜFE YoY

JAPONYA                                02:50 ÜFE MoM

JAPONYA                                02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA                                02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY

ALMANYA                                09:00 TÜFE MoM

ALMANYA                                09:00 TÜFE YoY

FRANSA                                 09:45 TÜFE MoM

FRANSA                                 09:45 TÜFE YoY

İNGİLTERE                             14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE                             14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

EURO BÖLGESİ                    14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ                    14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ                    14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD                                        15:30 TÜFE MoM

ABD                                        15:30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD                                        15:30 TÜFE YoY

ABD                                        15:30 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                                        15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                        15:30 Devam Eden İşzilik Başvuruları

ABD                                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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14 EYLÜL CUMA                       TSİ

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ÇİN                                          05:00 Perakende Satışlar YoY

ÇİN                                          05:00 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA                                07:30 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                                07:30 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA                                07:30 Kapasite Kullanımı MoM

EURO BÖLGESİ                    12:00 Ticaret Dengesi

ABD                                        15:30 Perakende Satışlar MoM

ABD                                        16:15 Sanayi Üretimi MoM

ABD                                        16:15 Kapasite Kullanımı

ABD                                        16:15 İmalat Üretimi

ABD                                        17:00 İş Stokları

ABD                                        17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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TÜRKİYE 1309BankasıEYLÜL SALI                                 TSİ İNGİLTERE                             1130 Ortalama Haftalık Kazançlar
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