TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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3 EYLÜL PAZARTESİ
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10:00 Tüketici Fiyat Endeksi
10:00 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
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4 EYLÜL SALI
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10:00 Motorlu Kara Taşıtları
14:30 Reel Efektif Döviz Kuru
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5 EYLÜL ÇARŞAMBA
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14:00 Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler
14:00 Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler
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6 EYLÜL PERŞEMBE
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10:00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
17:00 Havalimanı İstatistikleri
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DÜNYA TSİ
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3 EYLÜL PAZARTESİ
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JAPONYA 02:50 Sermaye Harcamaları YoY
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
ÇİN 04:45 İmalat PMI
FRANSA 10:50 İmalat PMI
ALMANYA 10:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI
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4 EYLÜL SALI
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İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM
ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi
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5 EYLÜL ÇARŞAMBA,
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JAPONYA 03:30 Servis PMI
JAPONYA 03:30 Bileşik PMI
ÇİN 04:45 Bileşik PMI
ÇİN 04:45 Servis PMI
FRANSA 10:50 Servis PMI
FRANSA 10:50 Bileşik PMI
ALMANYA 10:55 Servis PMI
ALMANYA 10:55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 11:30 Servis PMI
İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
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6 EYLÜL PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA 10:30 İnşaat PMI
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 18:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
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7 EYLÜL CUMA
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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 09:00 İhracat MoM
ALMANYA 09:00 İthalat MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 Kamu Harcamaları QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 Hanehalkı Harcamaları QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP YoY
ABD 15:30 Tarım Dışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı