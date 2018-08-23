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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------------------- 23 AĞUSTOS PERŞEMBE                     TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONY

23 Ağustos 2018 13:16

TÜRKİYE

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23 AĞUSTOS PERŞEMBE                     TSİ

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JAPONYA                       02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                       02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                       02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                       02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA                       03:30 İmalat PMI

JAPONYA                       08:00 Öncü Göstergeler

FRANSA                        10:00 İmalat PMI

FRANSA                        10:00 Servis PMI

FRANSA                        10:00 Bileşik PMI

ALMANYA                     10:30 İmalat PMI

ALMANYA                     10:30 Servis PMI

ALMANYA                     10:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ           11:00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ          11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ          11:00 Bileşik PMI

ABD                              15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                              15:30 Devam Eden Başvurular

ABD                              16:45 İmalat PMI

ABD                              16:45 Servis PMI

ABD                              16:45 Bileşik PMI

ABD                              17:00 Yeni Konut Satışları

ABD                              17:00 Yeni Konut Satışları MoM

EURO BÖLGESİ          17:00 Tüketici Güveni

ABD                              17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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24 AĞUSTOS CUMA                       TSİ

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JAPONYA                    02:30 TÜFE YoY

JAPONYA                    02:30 Çekirdek TÜFE YoY

ALMANYA                   09:00 GDP QoQ

ALMANYA                   09:00 GDP YoY

ALMANYA                   09:00 Özel Tüketim QoQ

ALMANYA                   09:00 Kamu Harcamaları QoQ

ALMANYA                   09:00 Sermaye Yatırımları QoQ

ALMANYA                   09:00 İnşaat Yatırımları QoQ

ALMANYA                   09:00 İç Talep QoQ

ALMANYA                   09:00 İhracat QoQ

ALMANYA                   09:00 İthalat QoQ

ABD                            15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

 

 

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TÜRKİYE 23 AĞUSTOS PERŞEMBE                     TSİ JAPONYA                       0250 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA                       0250 Japon Yabancı Hisse
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