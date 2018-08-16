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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/08     10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri 16/08     10:00 Sanayi Üretim Endeksi    -------------------------------------------------

16 Ağustos 2018 11:55

TÜRKİYE


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16/08     10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri


16/08     10:00 Sanayi Üretim Endeksi 

 

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DÜNYA                                                      TSİ

 

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16 AĞUSTOS PERŞEMBE                     TSİ


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JAPONYA                      02:50 Ticaret Dengesi 


JAPONYA                      02:50 İhracat YoY 


JAPONYA                      02:50 İthalat YoY 


JAPONYA                      02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 


JAPONYA                      02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 


JAPONYA                      02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 


JAPONYA                      02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 


İNGİLTERE                   11:30 Perakende Satışlar MoM 


İNGİLTERE                   11:30 Perakende Satışlar YoY 


EURO BÖLGESİ          12:00 Ticaret Dengesi 


ABD                              15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 


ABD                              15:30 Devam Eden Başvurular 


ABD                              15:30 Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi 


ABD                              15:30 Konut Başlangıçları 


ABD                              15:30 Konut Başlangıçları MoM 


ABD                              15:30 İnşaat İzinleri 


ABD                              15:30 İnşaat İzinleri MoM 


ABD                              17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi


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17 AĞUSTOS CUMA                       TSİ


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EURO BÖLGESİ      12:00 Çekirdek TÜFE YoY 


EURO BÖLGESİ      12:00 TÜFE YoY


EURO BÖLGESİ      12:00 TÜFE MoM 


ABD                          17:00 Öncü Göstergeler 


ABD                          17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi


 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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