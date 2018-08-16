TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------------------------
16/08 10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
16/08 10:00 Sanayi Üretim Endeksi
------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
------------------------------------------------------------------------------------------------
16 AĞUSTOS PERŞEMBE TSİ
------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 İhracat YoY
JAPONYA 02:50 İthalat YoY
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi
ABD 15:30 Konut Başlangıçları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 15:30 İnşaat İzinleri
ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
------------------------------------------------------------------------------------------------
17 AĞUSTOS CUMA TSİ
------------------------------------------------------------------------------------------------
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE MoM
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi