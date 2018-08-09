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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 09/08     11:00     Finansal Yatırım Araçlarının Getiri Oranları 09/08     14:00     Kredi Kartı Harmalarına İlişkin İstatistikleri 10/08     

09 Ağustos 2018 12:30

TÜRKİYE


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09/08     11:00     Finansal Yatırım Araçlarının Getiri Oranları


09/08     14:00     Kredi Kartı Harmalarına İlişkin İstatistikleri


10/08     10:00     Dış Ticaret Endeksileri


10/08     10:00     Ödemeler Dengesi İstatistikleri


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DÜNYA                                                      TSİ

 

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09 AĞUSTOS PERŞEMBE                     TSİ


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JAPONYA           02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM 


JAPONYA           02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY 


JAPONYA           02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 


JAPONYA           02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 


JAPONYA           02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 


JAPONYA           02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 


ÇİN                     04:30 ÜFE YoY 


ÇİN                     04:30 TÜFE YoY 


ABD                   15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 


ABD                   15:30 Devam Eden Başvurular 


ABD                   15:30 ÜFE MoM 


ABD                   15:30 Çekirdek ÜFE MoM 


ABD                   15:30 ÜFE YoY 


ABD                   15:30 Çekirdek ÜFE YoY 


ABD                   17:00 Toptan Satış Stokları MoM


ABD                   17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi


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10 AĞUSTOS CUMA                       TSİ


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JAPONYA         02:50 ÜFE YoY 


JAPONYA         02:50 ÜFE MoM 


JAPONYA         02:50 GDP QoQ 


JAPONYA         02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ 


JAPONYA         02:50 GDP Özel Tüketim QoQ 


JAPONYA         02:50 GDP İş Harcamaları QoQ 


FRANSA           09:45 Sanayi Üretimi MoM 


FRANSA           09:45 Sanayi Üretimi YoY 


FRANSA           09:45 İmalat Üretimi MoM


FRANSA           09:45 İmalat Üretimi YoY 


İNGİLTERE       11:30 Ticaret Dengesi 


İNGİLTERE       11:30 Sanayi Üretimi MoM 


İNGİLTERE       11:30 Sanayi Üretimi YoY 


İNGİLTERE       11:30 İmalat Üretimi MoM 


İNGİLTERE       11:30 İmalat Üretimi YoY 


İNGİLTERE       11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM 


İNGİLTERE       11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M 


İNGİLTERE       11:30 GDP QoQ 


İNGİLTERE       11:30 GDP YoY 


İNGİLTERE       11:30 Özel Tüketim QoQ 


İNGİLTERE       11:30 Kamu Harcamaları QoQ 


İNGİLTERE       11:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ 


İNGİLTERE       11:30 İhracat QoQ 


İNGİLTERE       11:30 İthalat QoQ 


İNGİLTERE       11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ 


İNGİLTERE       11:30 Toplam İş Yatırımları YoY 


ABD                  15:30 TÜFE MoM 


ABD                  15:30 Çekirdek TÜFE MoM


ABD                  15:30 TÜFE YoY 


ABD                  15:30 Çekirdek TÜFE YoY


DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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