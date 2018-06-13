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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------- Tarih     Saat     Veri ---------------------------------------------------------------- 13/06    10:00     Sanayi üretimi 18/06    10:00     İşsizlik 18/06    11:00     Bütçe denges

13 Haziran 2018 12:02

TÜRKİYE
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Tarih     Saat     Veri
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13/06    10:00     Sanayi üretimi
18/06    10:00     İşsizlik
18/06    11:00     Bütçe dengesi
20/06    17:30     Merkezi yönetim borç stoku
21/06    10:00     Tüketici güven endeksi
25/06    14:30     Kapasite kullanım oranı
25/06    14:30     Reel kesim güven endeksi
28/06    10:00     Ekonomik güven endeksi
29/06    10:00     Dış ticaret dengesi
29/06    11:00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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Tarih      TSİ        Veri
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13/06    11:30      İngiltere TÜFE (Mayıs)
13/06    12:00      Euro bölgesi sanayi üretimi (Nisan)
13/06    15:30      ABD ÜFE (Mayıs)
13/06    15:30      ABD çekirdek ÜFE (Mayıs)
13/06    21:00      Fed politika faizi
14/06    09:00      Almanya TÜFE (Mayıs)
14/06    11:30      İngiltere perakende satışlar (Mayıs)
14/06    14:45      ECB politika ve mevduat faizi
14/06    15:30      ABD işsizlik maaş başvuruları (4 Haziran)
14/06    15:30      ABD perakende satışlar (Mayıs)
14/06    15:30      ABD çekirdek perakende satışlar (Mayıs)
15/06    12:00      Euro bölgesi TÜFE (Mayıs)
15/06    15:30      ABD New York Fed imalat endeksi (Haziran)
15/06    16:15      ABD sanayi üretimi (Mayıs)
15/06    16:15      ABD kapasite kullanımı (Mayıs)
15/06    17:00      ABD Mich. tüketici güven endeksi, öncü (Haziran)

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