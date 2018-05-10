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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 14/05     10:00          Cari denge (Mart) 15/05     10:00         İşsizlik (Şubat) 15/05     11:00        Bütçe dengesi (Nisan) 16/05     10:00         Sanay

10 Mayıs 2018 12:02

TÜRKİYE

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14/05     10:00          Cari denge (Mart)

15/05     10:00         İşsizlik (Şubat)

15/05     11:00        Bütçe dengesi (Nisan)

16/05     10:00         Sanayi üretimi (Mart)

18/05     14:30        MB beklenti anketi (Mayıs)

21/05     17:00        Merkezi yönetim borç stoku (Nisan)

23/05     10:00        Tüketici güven endeksi (Mayıs)

25/05     14:30        Reel kesim güven endeksi (Mayıs)

25/05     14:30        Kapasite kullanım oranı (Mayıs)

30/05     10:00        Ekonomik güven endeksi (Mayıs)

31/05     10:00        Dış ticaret dengesi (Nisan)

31/05     11:00       Turist giriş-çıkışları (Nisan)

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DÜNYA                       TSİ

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10 MAYIS PERŞEMBE 

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JAPONYA                    02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                    02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA                    02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                    02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ÇİN                              04:30 ÜFE YoY

ÇİN                              04:30 TÜFE YoY

İNGİLTERE                 11:30 Ticaret Dengesi 

İNGİLTERE                 11:30 Sanayi Üretimi MoM

İNGİLTERE                 11:30 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE                 11:30 İmalat Üretimi MoM

İNGİLTERE                14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE                14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD                           15:30 TÜFE MoM

ABD                           15:30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD                           15:30 TÜFE YoY

ABD                          15:30 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                          15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                          15:30 Devam Eden Başvurular

ABD                          17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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11 MAYIS CUMA 

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ABD                       17:00 Michigan Üniversitesi Anketi


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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TÜRKİYE 1405     1000Mart 1505     1000Nisan 1605     1000Mart 1805     1430Mayıs 2105     1700Nisan 2305     1000Mayıs 2505     1430Mayıs 3005     1000Mayıs 3105     1000

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