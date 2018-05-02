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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------- TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 02/05     10:00          İmalat PMI (Nisan) 02/05     10:00          Dış ticaret

02 Mayıs 2018 12:13

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TÜRKİYE
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02/05     10:00          İmalat PMI (Nisan)
02/05     10:00          Dış ticaret dengesi (Nisan)
02/05     10:00          Motorlu Kara Taşıtları
03/05     10:00          Tüketici fiyatları endeksi
03/05     10:00          Üretici fiyatları endeksi
08/05     17:30          Hazine nakit dengesi (Nisan)
14/05     10:00          Cari denge (Mart)
15/05     10:00         İşsizlik (Şubat)
15/05     11:00        Bütçe dengesi (Nisan)
16/05     10:00         Sanayi üretimi (Mart)
18/05     14:30        MB beklenti anketi (Mayıs)
21/05     17:00        Merkezi yönetim borç stoku (Nisan)
23/05     10:00        Tüketici güven endeksi (Mayıs)
25/05     14:30        Reel kesim güven endeksi (Mayıs)
25/05     14:30        Kapasite kullanım oranı (Mayıs)
30/05     10:00        Ekonomik güven endeksi (Mayıs)
31/05     10:00        Dış ticaret dengesi (Nisan)
31/05     11:00       Turist giriş-çıkışları (Nisan)
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DÜNYA                       TSİ
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2 MAYIS ÇARŞAMBA
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JAPONYA                   03:30 Seris PMI
JAPONYA                   03:30 Bileşik PMI
ÇİN                             04:45
FRANSA                     10:50 İmalat PMI
ALMANYA                  10:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ        11:00 İmalat PMI
İNGİLTERE                 11:30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ         12:00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ         12:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ         12:00 GDP YoY
ABD                            14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                            15:15 ADP İşgücü Değişimi
ABD                            17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                              17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                              17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                              17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları
ABD                              17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                              17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep
ABD                              17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep
ABD                              17:30 DOE Distillate Öngörülen Talep
ABD                              21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD                              21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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3 MAYIS  PERŞEMBE
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İNGİLTERE                   11:30 Servis PMI
İNGİLTERE                   11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ           12:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ           12:00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ           12:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD                               15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                               15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                               15:30 Ticaret Dengesi
ABD                               16:45 Servis PMI
ABD                               16:45 Bileşik PMI
ABD                               17:00 IDM İmalat Dışı Bileşik Endeksi
ABD                               17:00 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD                               17:00 Fabrika Siparişleri
ABD                               17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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4 MAYIS CUMA
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ÇİN                                 04:45 Bileşik PMI
ÇİN                                 04:45 Servis PMI
FRANSA                         09:45 Ticaret Dengesi
FRANSA                         10:50 Servis PMI
FRANSA                         10:50 Bileşik PMI
ALMANYA                       10:55 Servis PMI
ALMANYA                       10:55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ            11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ            11:00 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ            12:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ            12:00 Perakende Satışlar YoY
ABD                                 15:30 Tarımdışı İstihdam
ABD                                 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD                                 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD                                 15:30 İşsizlik Oranı
ABD                                 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler MoM
ABD                                 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler YoY
ABD                                 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
 

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