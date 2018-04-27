TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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27/04 10:00 Ekonomik güven endeksi (Nisan)
27/04 10:00 Katı yakıtlar (Şubat)
27/04 10:00 İnşaat maliyet endeksi (Şubat)
30/04 10:00 Dış ticaret dengesi (Mart)
30/04 10:00 Turizm gelirleri (1. Çeyrek)
30/04 11:00 Turist giriş-çıkışları (Mart)
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DÜNYA TSİ
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27 NİSAN CUMA
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İNGİLTERE 02:01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA 02:30 İş/Başvuru Oranı
JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY
ÇİN 04:30 Sanayi Karları YoY
FRANSA 08:30 GDP QoQ
FRANSA 08:30 GDP YoY
FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
ALMANYA 10:55 İşsizlikteki Değişim (000\'s)
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 11.30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
İNGİLTERE 11:30 GDP QoQ
İNGİLTERE 11:30 GDP YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 12:00 Tüketici Güveni
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Kişisel Tüketim
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi