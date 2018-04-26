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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------- 27/04  10:00  Ekonomik güven endeksi  (Nisan) 27/04  10:00  Katı yakıtlar (Şubat) 27/04  10:00  İnşaat maliyet endeksi (Şubat) 30/04  10:00  Dış ticaret dengesi (Ma

26 Nisan 2018 12:00

TÜRKİYE
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27/04  10:00  Ekonomik güven endeksi  (Nisan)
27/04  10:00  Katı yakıtlar (Şubat)
27/04  10:00  İnşaat maliyet endeksi (Şubat)
30/04  10:00  Dış ticaret dengesi (Mart)
30/04  10:00  Turizm gelirleri (1. Çeyrek)
30/04  11:00  Turist giriş-çıkışları (Mart)
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DÜNYA                            TSİ
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26 NİSAN PERŞEMBE
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JAPONYA                      02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                      02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                      02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                      02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA                      09:00 GfK Tüketici Güveni
EURO BÖLGESİ           14.45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ           14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ           14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD                               15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                               15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                               15:30 Ticaret Dengesi
ABD                               15:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD                               15.30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD                               15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD                               17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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27 NİSAN CUMA
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İNGİLTERE                    02:01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA                       02:30 İş/Başvuru Oranı
JAPONYA                       02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA                       02:50 Perakende Satışlar MoM
JAPONYA                       02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                       02:50 Sanayi Üretimi YoY
ÇİN                                 04:30 Sanayi Karları YoY
FRANSA                         08:30 GDP QoQ
FRANSA                         08:30 GDP YoY
FRANSA                         09:45 ÜFE MoM
FRANSA                         09:45 ÜFE YoY
FRANSA                         09:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA                         09:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA                         09:45 TÜFE MoM
FRANSA                         09:45 TÜFE YoY
ALMANYA                      10:55 İşsizlikteki Değişim (000\'s)
İNGİLTERE                     11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE                     11.30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
İNGİLTERE                     11:30 GDP QoQ
İNGİLTERE                     11:30 GDP YoY
EURO BÖLGESİ             12:00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ             12:00 Tüketici Güveni
ABD                                 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                                 15:30 Kişisel Tüketim
ABD                                 15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD                                 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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TÜRKİYE 2704EkonomikNisan 2704KatıDışMart 3004TurizmTuristMart DÜNYA                            TSİ 26 NİSAN PERŞEMBE JAPONYAJapon Yabancı Tahvil

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