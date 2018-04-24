T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------- 24/04  10:00  Sektörel güven endeksleri 24/04  14:30  Reel kesim güven endeksi (Nisan) 24/04  14:30  Yatırım eğilimi istatistikleri (Bahar) 24/04  14:30  Kapasite

24 Nisan 2018 12:00

TÜRKİYE

----------------------------------------------------------------------------------

24/04  10:00  Sektörel güven endeksleri
24/04  14:30  Reel kesim güven endeksi (Nisan)
24/04  14:30  Yatırım eğilimi istatistikleri (Bahar)
24/04  14:30  Kapasite kullanım oranı (Nisan)
25/04  14:00  Merkez Bankası faiz kararı
27/04  10:00  Ekonomik güven endeksi  (Nisan)
27/04  10:00  Katı yakıtlar (Şubat)
27/04  10:00  İnşaat maliyet endeksi (Şubat)
30/04  10:00  Dış ticaret dengesi (Mart)
30/04  10:00  Turizm gelirleri (1. Çeyrek)
30/04  11:00  Turist giriş-çıkışları (Mart)

-------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA                  TSİ

-------------------------------------------------------------------------------

24 NİSAN SALI 

JAPONYA                   08:00 Öncü Göstergeler

FRANSA                     09:45 İş Dünyası Güven Endeksi

ALMANYA                   11:00 IFO - İş İklimi

ABD                             17:00 Yeni Konut Satışları

ABD                             17:00 Yeni Konut Satışları MoM

ABD                             17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi

ABD                             17:00 Conf. board Tüketici Güven Endeksi 


25 NİSAN ÇARŞAMBA

FRANSA                       09:45 Tüketici Güveni

ABD                              14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                              17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD                              17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 

ABD                              17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                              17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları

ABD                              17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                              17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep 

ABD                              17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep

ABD                              17:30 DOE Distillate Öngörülen Talep 
               

26 NİSAN PERŞEMBE

JAPONYA                      02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                      02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA                      02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

JAPONYA                      02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

ALMANYA                      09:00 GfK Tüketici Güveni 

EURO BÖLGESİ           14.45 ECB Gösterge Faiz Oranı 

EURO BÖLGESİ           14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı 

EURO BÖLGESİ           14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD                               15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                               15:30 Devam Eden Başvurular

ABD                               15:30 Ticaret Dengesi

ABD                               15:30 Perakende Satış Stokları MoM

ABD                               15.30 Toptan Satış Stokları MoM

ABD                               15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri 

ABD                               17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi


27 NİSAN CUMA 

İNGİLTERE                     02:01 GfK Tüketici Güveni

JAPONYA                       02:30 İş/Başvuru Oranı

JAPONYA                       02:30 İşsizlik Oranı

JAPONYA                       02:50 Perakende Satışlar MoM

JAPONYA                       02:50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                       02:50 Sanayi Üretimi YoY

ÇİN                                 04:30 Sanayi Karları YoY

FRANSA                         08:30 GDP QoQ

FRANSA                         08:30 GDP YoY

FRANSA                         09:45 ÜFE MoM

FRANSA                         09:45 ÜFE YoY

FRANSA                         09:45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA                         09:45 Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA                         09:45 TÜFE MoM

FRANSA                         09:45 TÜFE YoY

ALMANYA                       10:55 İşsizlikteki Değişim (000\'s)

İNGİLTERE                     11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE                     11.30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M

İNGİLTERE                     11:30 GDP QoQ

İNGİLTERE                     11:30 GDP YoY

EURO BÖLGESİ             12:00 Ekonomik Güven Endeksi 

EURO BÖLGESİ             12:00 Tüketici Güveni 

ABD                                 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD                                 15:30 Kişisel Tüketim 

ABD                                 15:30 Çekirdek PCE QoQ

ABD                                 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİYE 2404SektörelReelNisan 2404YatırımBahar 2404KapasiteNisan 2504Merkez BankasıEkonomikNisan 2704KatıDışMart 3004TurizmTuristMart DÜNYANİSAN SALI  JAPONYAGöstergeler FRANSA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24