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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE --------------------------------------------------------------- 20 MART SALI 10:00   Tüketici güven endeksi 17:00   Merkezi yönetim borç stoku 22 MART ÇARŞAMBA 14:30   Reel kesim güven endeksi 14:30   Kapasite kullanım oranı 27 MART SALI 10:00  

19 Mart 2018 12:00

TÜRKİYE
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20 MART SALI
10:00   Tüketici güven endeksi
17:00   Merkezi yönetim borç stoku

22 MART ÇARŞAMBA
14:30   Reel kesim güven endeksi
14:30   Kapasite kullanım oranı

27 MART SALI
10:00   Ekonomik güven endeksi

29 MART PERŞEMBE
10:00   GSYH

30 MART CUMA
10:00   Dış ticaret dengesi
11:00   Giriş-çıkış yapanlar
12:00   Genel yönetim borç stoku
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DÜNYA
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19 MART PAZARTESİ
JAPONYA       02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA       02:50 İhracat
JAPONYA       02:50 İthalat
EURO BÖLGESİ  13:00 Ticaret Dengesi

20 MART SALI
JAPONYA  08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA  10:00 ÜFE
ALMANYA  10:00 ÜFE
İNGİLTERE  12:30 TÜFE
İNGİLTERE  12:30 TÜFE
İNGİLTERE  12:30 Çekirdek TÜFE
İNGİLTERE  12:30 ÜFE
İNGİLTERE  12:30 ÜFE
İNGİLTERE  12:30 Çekirdek ÜFE
İNGİLTERE  12:30 Çekirdek ÜFE
ALMANYA  13:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA  13:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ  13:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ  18:00 Tüketici Güveni

21 MART ÇARŞAMBA
İNGİLTERE  12:30 İşsizlik Başvuruları
İNGİLTERE  12:30 Ortalama Haftalık Kazançlar
İNGİLTERE  12:30 ILO İşsizlik Oranı
İNGİLTERE  12:30 İşgücü Değişimi
ABD   14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD   17:00 Mevcut Konut Satışları
ABD   17:00 Mevcut Konut Satışları
ABD   17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD   17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD   17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD   17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD   17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD   17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD   17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD   17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD   21:00 Fed Faiz kararı

22 MART PERŞEMBE
JAPONYA  03:30 İmalat PMI
FRANSA   11:00 İmalat PMI
FRANSA   11:00 Servis PMI
FRANSA   11:00 Bileşik PMI
ALMANYA  11:30 İmalat PMI
ALMANYA  11:30 Servis PMI
ALMANYA  11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ  12:00 İmalat PMI
ALMANYA  12:00 IFO İş Dünyası Endeksi
EURO BÖLGESİ  12:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ  12:00 Bileşik PMI
İNGİLTERE  12:30 Perakende Satışlar
İNGİLTERE  12:30 Perakende Satışlar
İNGİLTERE  15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE  15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD   15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD   15:30 Devam Eden Başvurular
ABD   16:45 İmalat PMI
ABD   17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD   17:45 Servis PMI
ABD   17:45 Bileşik PMI

23 MART CUMA
JAPONYA  02:30 TÜFE
JAPONYA  02:30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA  02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA  02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA  02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA  02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD   15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD   17:00 Yeni Konut Satışları
ABD   17:00 Yeni Konut Satışları
ABD   17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİYE 20 MART SALI 1000   TüketiciMerkeziMARTReelKapasiteMART SALI 1000   EkonomikMART PERŞEMBE 1000   GSYH 30 MART CUMA 1000   DışGirişçıkışGenelMART PAZARTESİ JAPONYATicaret Dengesi

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