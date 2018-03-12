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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE Tarih     TSİ        Gösterge ------------------------------------------------------------------------------------------- 12/03    10:00    Ödemeler Dengesi İstatistikleri 15/03    10:00    İşsizlik                       15/03    11:00    Bütçe d

12 Mart 2018 12:00

TÜRKİYE

Tarih     TSİ        Gösterge
-------------------------------------------------------------------------------------------
12/03    10:00    Ödemeler Dengesi İstatistikleri
15/03    10:00    İşsizlik                      
15/03    11:00    Bütçe dengesi            
15/03    14:30    Merkez Bankası beklenti anketi
16/03    10:00    Sanayi üretimi
20/03    10:00    Tüketici güven endeksi
20/03    17:00    Merkezi yönetim borç stoku
22/03    14:30    Reel kesim güven endeksi
22/03    14:30    Kapasite kullanım oranı  
27/03    10:00    Ekonomik güven endeksi
29/03    10:00    GSYH
30/03    10:00    Dış ticaret dengesi
30/03    11:00    Giriş-çıkış yapanlar
30/03    12:00    Genel yönetim borç stoku

DÜNYA
Tarih     TSİ        Gösterge (Beklenti)
-------------------------------------------------------------------------------------------
SALI
13/03    02:50 JAPONYA ÜFE YoY (2.70)
13/03    02:50 JAPONYA ÜFE MoM (0.30)
13/03    15:30 ABD TÜFE MoM (0.50)
13/03    15:30 ABD Çekirdek TÜFE MoM (0.30)
13/03    15:30 ABD TÜFE YoY (yüzde 2.10)
13/03    15:30 ABD Çekirdek TÜFE YoY (yüzde 1.80)
ÇARŞAMBA
14/03    02:50 JAPONYA Çekirdek Makine Siparişleri MoM (yüzde -11.90)
14/03    02:50 JAPONYA Çekirdek Makine Siparişleri YoY (yüzde -5.00)
14/03    05:00 ÇİN Perakende Satışlar YoY (yüzde 10.20)
14/03    05:00 ÇİN Sanayi Üretimi YoY (yüzde 6.60)
14/03    10:00 ALMANYA TÜFE MoM (yüzde 0.50)
14/03    10:00 ALMANYA TÜFE YoY (yüzde 1.40)
14/03    13:00 EURO BÖLGESİ Sanayi Üretimi MoM (yüzde 0.40)
14/03    13:00 EURO BÖLGESİ Sanayi Üretimi YoY (yüzde 5.20)
14/03    14:00 ABD Mortgage Başvuruları (yüzde 0.30)
14/03    15:30 ABD Perakende Satışlar MoM (yüzde -0.30)
14/03    15:30 ABD ÜFE MoM (yüzde 0.40)
14/03    15:30 ABD Çekirdek ÜFE MoM (yüzde 0.40)
14/03    15:30 ABD ÜFE YoY (yüzde 2.70)
14/03    15:30 ABD Çekirdek ÜFE YoY (yüzde 2.20)
14/03    17:00 ABD İş Stokları (yüzde 0.40)
14/03    17:30 ABD DOE U.S. Ham Petrol Stokları (2408k)
14/03    17:30 ABD DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları (-605k)
14/03    17:30 ABD DOE U.S. Gasoline Stokları (-788k)
14/03    17:30 ABD DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları (-559k)
14/03    17:30 ABD DOE U.S. Rafineri Kullanımı (yüzde 0.20)
14/03    17:30 ABD DOE Crude Oil Ongorulen Talep (18028)
14/03    17:30 ABD DOE Gasoline Ongorulen Talep (10036.4)
14/03    17:30 ABD DOE Distillate Ongorulen Talep (4940.9)
PERŞEMBE
15/03    02:50 JAPONYA Japon Yabancı Tahvil Alımları (-¥1188.5b)
15/03    02:50 JAPONYA Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları (¥201.5b)
15/03    02:50 JAPONYA Yabancıların Japon Tahvil Alımları (¥1264.8b)
15/03    02:50 JAPONYA Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları (-¥463.4b)
15/03    10:45 FRANSA TÜFE MoM (yüzde -0.10)
15/03    10:45 FRANSA TÜFE YoY (yüzde 1.20)
15/03    15:30 ABD Empire İmalat Endeksi (13.1)
15/03    15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (231k)
15/03    15:30 ABD Devam Eden Başvurular (1870k)
15/03    15:30 ABD Philadelphia FED İşdünyası Endeksi (25.8)
15/03    17:30 ABD EIA Doğalgaz Stok Değişimi (-57)
CUMA
16/03    07:30 JAPONYA Sanayi Üretimi MoM (yüzde -6.60)
16/03    07:30 JAPONYA Sanayi Üretimi YoY (yüzde 2.70)
16/03    07:30 JAPONYA Kapasite kullanımı MoM (yüzde 2.80)
16/03    13:00 EURO BÖLGESİ Çekirdek TÜFE YoY (yüzde 1.00)
16/03    13:00 EURO BÖLGESİ TÜFE YoY (yüzde 1.30)
16/03    13:00 EURO BÖLGESİ TÜFE MoM (yüzde -0.90)
16/03    15:30 ABD Konut Başlangıçları (1326k)
16/03    15:30 ABD Konut Başlangıçları MoM (yüzde 9.70)
16/03    15:30 ABD İnşaat İzinleri (1396k)
16/03    15:30 ABD Konut Başlangıçları MoM (yüzde 7.40)
16/03    16:15 ABD Sanayi Üretimi MoM (yüzde -0.10)
16/03    16:15 ABD İmalat Üretimi (yüzde 0.00)
16/03    16:15 ABD Kapasite Kullanımı (yüzde 77.50)
16/03    17:00 ABD Michigan Üniversitesi Endeksi (99.5)

 

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