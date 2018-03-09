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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

  TÜRKİYE Tarih     TSİ        Gösterge ------------------------------------------------------------------------------------------- 09/03    10:00     Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 09/03    10:00     Vergi Kimlik Numarası ve Mükellef

09 Mart 2018 12:00

 

TÜRKİYE
Tarih     TSİ        Gösterge
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09/03    10:00     Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
09/03    10:00     Vergi Kimlik Numarası ve Mükellef Sayıları İstatistikleri
12/03    10:00    Ödemeler Dengesi İstatistikleri
15/03    10:00    İşsizlik                        
15/03    11:00    Bütçe dengesi              
15/03    14:30    Merkez Bankası beklenti anketi
16/03    10:00    Sanayi üretimi
20/03    10:00    Tüketici güven endeksi
20/03    17:00    Merkezi yönetim borç stoku
22/03    14:30    Reel kesim güven endeksi 
22/03    14:30    Kapasite kullanım oranı    
27/03    10:00    Ekonomik güven endeksi
29/03    10:00    GSYH
30/03    10:00    Dış ticaret dengesi
30/03    11:00    Giriş-çıkış yapanlar
30/03    12:00    Genel yönetim borç stoku

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DÜNYA
Tarih     TSİ       Gösterge
----------------------------------------------------------------------------------------------
CUMA
08/03    02:00     Çin Ticaret dengesi
08/03    02:00     Çin İthalat YoY
08/03    02:00     Çin İhracat YoY
09/03    02:30     Japonya Hanehalkı harcamaları YoY
09/03    04:30     Çin ÜFE YoY
09/03    04:30     Çin TÜFE YoY
09/03    10:00     Almanya Ticaret dengesi
09/03    10:00     Almanya İhracat MoM
09/03    10:00     Almanya İthalat MoM
09/03    10:00     Almanya Sanayi üretimi MoM
09/03    10:00     Almanya Sanayi üretimi YoY
09/03    10:45     Fransa Sanayi üretimi MoM
09/03    10:45     Fransa Sanayi üretimi YoY
09/03    10:45     Fransa İmalat üretimi MoM
09/03    10:45     Fransa İmalat üretimi YoY
09/03    12:30     İngiltere Ticaret dengesi
09/03    12:30     İngiltere Sanayi üretimi MoM
09/03    12:30     İngiltere Sanayi üretimi YoY
09/03    12:30     İngiltere İmalat üretimi MoM
09/03    12:30     İngiltere İmalat üretimi YoY
09/03    16:30     ABD Tarımdışı istihdam değişimi
09/03    16:30     ABD Özel sektör istihdam değişimi
09/03    16:30     ABD İmalat sektörü istihdam değişimi
09/03    16:30     ABD İşsizlik oranı
09/03    16:30     ABD Ortalama saatlik kazançlar MoM
09/03    16:30     ABD Ortalama saatlik kazançlar YoY
09/03    16:30     ABD İşgücüne katılım oranı
09/03    18:30     ABD Toptan satış stokları MoM

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ETİKETLER

TSİ        Gösterge 0903Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 0903Vergi Kimlik NumarasıMükellef SayılarıDengesiBütçeMerkez BankasıSanayiTüketiciMerkeziReelKapasiteEkonomikGSYH

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