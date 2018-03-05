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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE Tarih     TSİ        Gösterge ------------------------------------------------------------------------------------------- 05/03    10:00     Tüketici fiyatları endeksi      05/03    10:00     Yurt içi üretici fiyatları endeksi 06/03    10:00 

05 Mart 2018 12:03

TÜRKİYE

Tarih     TSİ        Gösterge

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05/03    10:00     Tüketici fiyatları endeksi     

05/03    10:00     Yurt içi üretici fiyatları endeksi

06/03    10:00     Üç Aylık Verimlilik İstatistikleri (4. Çeyrek 2017)

06/03    10:00     İstatistiklerle Kadın - 2017

06/03    14:30     Reel Efektif Döviz Kuru

07/03    10:00     İşgücü Maliyet Endeksi

08/03    10:00     Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri - 2017

09/03    10:00     Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları

09/03    10:00     Vergi Kimlik Numarası ve Mükellef Sayıları İstatistikleri

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DÜNYA

Tarih     TSİ       Gösterge 

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PAZARTESİ

05/03    03:30     Japonya Servis PMI

05/03    03:30     Japonya Bileşik PMI

05/03    04:45     Çin Bileşik PMI

05/03    04:45     Çin Servis PMI

05/03    11:50     Fransa Servis PMI

05/03    11:50     Fransa Bileşik PMI

05/03    11:55     Almanya Servis PMI

05/03    11:55     Almanya Bileşik PMI

05/03    12:00     Euro Bölgesi Servis PMI

05/03    12:00     Euro Bölgesi Bileşik PMI

05/03    12:30     İngiltere Servis PMI

05/03    12:30     İngiltere Bileşik PMI

05/03    13:00     Euro Bölgesi Perakende satışlar MoM

05/03    13:00     Euro bölgesi Perakende satışlar YoY

05/03    17:45     ABD Servis PMI

05/03    17:45     ABD Bileşik PMI

05/03    18:00     ABD ISM İmalat dışı bileşik endeks

SALI

06/03    11:30     Almanya İnşaat PMI

06/03    12:10     Fransa Perakende PMI

06/03    12:10     Almanya Perakende PMI

06/03    12:10     Euro Bölgesi Perakende PMI

06/03    18:00     ABD Fabrika Siparişleri

06/03    18:00     ABD Dayanıklı tüketim malı siparişleri

ÇARŞAMBA

07/03    08:00     Japonya Öncü göstergeler CI

07/03    10:45     Fransa Ticaret dengesi

07/03    13:00     Euro Bölgesi Sabit sermaye yatırımları QoQ

07/03    13:00     Euro Bölgesi Kamu harcamaları QoQ

07/03    13:00     Euro Bölgesi Hanehalkı harcamaları QoQ

07/03    13:00     Euro Bölgesi GDP QoQ

07/03    13:00     Euro Bölgesi GDP YoY

07/03    15:00     ABD MBA Mortgage başvuruları

07/03    16:15     ABD ADP İşgücü değişimi

07/03    16:30     ABD Ticaret dengesi

07/03    18:30     ABD DOE U.S Ham petrol stokları

07/03    18:30     ABD DOE Cushing OK Ham petrol stokları

07/03    18:30     ABD DOE U.S Gasoline stokları

07/03    18:30     ABD DOE U.S Damıtılmış petrol stokları

07/03    18:30     ABD DOE U.S Rafineri kullanımı

07/03    18:30     ABD DOE Crude oil öngörülen talep

07/03    18:30     ABD DOE Gasoline öngörülen talep

07/03    18:30     ABD DOE Distillate öngörülen talep

PERŞEMBE

08/03    02:50     Japonya Yabancı tahvil alımları

08/03    02:50     Japonya Yabancı hisse senedi alımları

08/03    02:50     Japonya Yabancıların Japon tahvil alımları

08/03    02:50     Japonya Yabancıların Japon hisse senetleri alımları

08/03    02:50     Japonya GDP QoQ

08/03    02:50     Japonya Yıllıklandırılmış GDP QoQ

08/03    02:50     Japonya Kişisel tüketim harcamaları QoQ

08/03    10:00     Almanya Fabrika siparişleri MoM

08/03    10:00     Almanya Fabrika siparişleri YoY

08/03    15:45     Euro Bölgesi ECB Gösterge faiz oranı

08/03    15:45     Euro Bölgesi ECB Marjinal faiz oranı

08/03    15:45     Euro Bölgesi ECB Mevduat faiz oranı

08/03    16:30     ABD Haftalık işsizlik başvuruları

08/03    16:30     ABD Devam eden başvurular

08/03    18:30     ABD EIA Doğalgaz stok değişimi

CUMA

08/03    02:00     Çin Ticaret dengesi

08/03    02:00     Çin İthalat YoY

08/03    02:00     Çin İhracat YoY

09/03    02:30     Japonya Hanehalkı harcamaları YoY

09/03    04:30     Çin ÜFE YoY

09/03    04:30     Çin TÜFE YoY

09/03    10:00     Almanya Ticaret dengesi

09/03    10:00     Almanya İhracat MoM

09/03    10:00     Almanya İthalat MoM

09/03    10:00     Almanya Sanayi üretimi MoM

09/03    10:00     Almanya Sanayi üretimi YoY 

09/03    10:45     Fransa Sanayi üretimi MoM

09/03    10:45     Fransa Sanayi üretimi YoY

09/03    10:45     Fransa İmalat üretimi MoM

09/03    10:45     Fransa İmalat üretimi YoY

09/03    12:30     İngiltere Ticaret dengesi

09/03    12:30     İngiltere Sanayi üretimi MoM

09/03    12:30     İngiltere Sanayi üretimi YoY

09/03    12:30     İngiltere İmalat üretimi MoM

09/03    12:30     İngiltere İmalat üretimi YoY

09/03    16:30     ABD Tarımdışı istihdam değişimi

09/03    16:30     ABD Özel sektör istihdam değişimi

09/03    16:30     ABD İmalat sektörü istihdam değişimi

09/03    16:30     ABD İşsizlik oranı

09/03    16:30     ABD Ortalama saatlik kazançlar MoM

09/03    16:30     ABD Ortalama saatlik kazançlar YoY

09/03    16:30     ABD İşgücüne katılım oranı

09/03    18:30     ABD Toptan satış stokları MoM

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ETİKETLER

TÜRKİYE Tarih     TSİTüketiciYurtAylık VerimlilikKadınReel Efektif Döviz Kuru 0703Maliyet Endeksi 0803BitkiselFiyatlarıDeğeriFinansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 0903

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