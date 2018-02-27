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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

Türkiye Tarih     TSİ      Gösterge                                        Dönem   ------------------------------------------------------------------------------ 27/02    10:00     Ekonomik güven endeksi             Şubat 27/02    10:00     Sanayi işg

27 Şubat 2018 12:00

Türkiye

Tarih     TSİ      Gösterge                                        Dönem  

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27/02    10:00     Ekonomik güven endeksi             Şubat

27/02    10:00     Sanayi işgücü girdi endeksi         2017/4

27/02    10:00     Ticaret ve hizmet endeksleri        2017/4

28/02    10:00     Dış ticaret dengesi                       Ocak

28/02    11:00     Turizm/giriş-çıkış yapanlar           Ocak

28/02    10:00     Elektrik üretim-iletim                    Ocak

28/02    10:00     İnşaat işgücü girdi endeksleri      2017/4

01/03    10:00     Motorlu kara taşıtları                   Ocak

01/03    11:00     Turizm belgeli tesisler                   2017

02/03    10:00     İnşaat ciro ve üretim                    2017/4

02/03    10:00     Evlenme - boşanma                     2017

05/03    10:00     Tüketici fiyatları endeksi              Şubat

05/03    10:00     Yurt içi üretici fiyatları endeksi    Şubat

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Dünya

Tarih     TSİ       Gösterge                                         Dönem

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SALI

27/02    10:45     Fransa tüketici güveni                       Şubat

27/02    13:00     Euro Bölgesi ekonomik güven          Şubat

27/02    13:00     Euro Bölgesi tüketici güveni             Şubat

27/02    16:00     Almanya TÜFE, öncü                       Şubat

27/02    16:30     ABD dayanıklı mal siparişleri          Ocak

27/02    16:30     ABD ticaret dengesi                         Ocak

27/02    16:30     ABD toptan satış stokları MoM        Ocak

27/02    16:30     ABD perakende satış stokları MoM Ocak

27/02    18:00     ABD Richmond Fed imalat endeksi Şubat

27/02    18:00     ABD tüketici güven endeksi             Şubat

ÇARŞAMBA

28/02    02:50     Japonya perakende satışlar MoM    Şubat

28/02    02:50     Japonya sanayi üretimi MoM          Şubat

20/02    02:50     Japonya sanayi üretimi YoY           Şubat

28/02    03:01     İngiltere GfK tüketici güveni          Şubat

28/02    04:00     Çin imalat dışı PMI                          Mart

28/02    04:00     Çin imalat PMI                                 Mart

28/02    04:00     Çin bileşik PMI                                Mart

28/02    10:00     Almanya GfK tüketici güveni         Şubat

28/02    10:45     Fransa ÜFE MoM                            Şubat

28/02    10:45     Fransa ÜFE YoY                             Şubat

28/02    10:45     Fransa tüketici harcamaları MoM    Aralık

28/02    10:45     Fransa tüketici harcamaları YoY      2017

28/02    10:45     Fransa GDP QoQ                           2017/4

28/02    10:45     Fransa GDP YoY                            2017

28/02    10:45     Fransa TÜFE MoM                          Şubat

28/02    10:45     Fransa TÜFE YoY                            Şubat

28/02    12:00    Almanya işsizlik                                Şubat

28/02    13:00    Euro bölgesi enflasyon                      Şubat

28/02    15:00    ABD MBA Mortgage başvuruları        Şubat

28/02    16:30    ABD kişisel tüketim                              Şubat

28/02    16:30    ABD yıllıklandırılmış GDP QoQ         2017/4

28/02    16:30    ABD çekirdek PCE QoQ                      2017/4

28/02    17:45    ABD Chicago PMI                                Şubat

28/02    17:45    ABD Chicago PMI                                Şubat

28/02    18:00    ABD bekleyen konut satışları MoM      Şubat

28/02    18:00    ABD bekleyen konut satışları YoY       Şubat

28/02    18:30    ABD DOE U.S. ham petrol stokları      Şubat

28/02    18:30    ABD DOE U.S. ham petrol stokları      Şubat

28/02    18:30    ABD DOE U.S. Benzin stokları            Şubat

28/02    18:30    ABD DOE U.S. damıtılmış petrol st.    Şubat

28/02    18:30    ABD DOE U.S. rafineri kullanımı        Şubat

PERŞEMBE

01/03    02:50    Japonya yabancı tahvil alımları             Şubat           

01/03    02:50    Japonya yabancı hisse senedi alımları  Şubat

01/03    02:50    Japonya sermaye harcamaları YoY      2017

01/03    04:30    Japonya imalat PMI                               Şubat

01/03    04:45    Çin imalat PMI                                      Şubat

01/03    08:00    Japonya tüketici güven endeksi             Şubat

01/03    11:50    Fransa imalat PMI                                 Şubat

01/03    12:00    Euro Bölgesi imalat PMI                       Şubat

01/03    12:30    İngiltere imalat PMI                              Şubat

01/03    13:00    Euro Bölgesi işsizlik oranı                     Şubat

01/03    16:30    ABD kişisel gelirler                                Ocak

01/03    16:30    ABD tüketici harcamaları                       Ocak

01/03    17:45    ABD Satın alma yönetici endeksi         Şubat

01/03    18:00    ABD ISM imalat sanayi endeksi          Şubat

01/03    18:00    ABD İnşaat sektörü harcamaları           Ocak

01/03    18:30    ABD EIA doğalgaz stok değişimi        Şubat

CUMA

02/03    02:30     Japonya işsizlik oranı                            Şubat

02/03    02:30     Japonya hanehalkı harcamaları YoY   Ocak

02/03    10:00     Almanya perakende satışlar MoM       Şubat

02/03    10:00     Almanya perakende satışlar YoY        Şubat

02/03    12:30     İngiltere inşaat PMI                              Şubat

02/03    13:00     Euro Bölgesi ÜFE MoM                       Şubat 

02/03    13:00     Euro Bölgesi ÜFE YoY                        Şubat

 

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