Türkiye ve dünya gündeminde bugün neler var?

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-KEİ 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi başlıyor

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi"ne katılacak.



(İstanbul/09.30)



- Yıldırım, zirveye katılan Rusya Federasyonu Başbakanı Dmi̇tri̇ Medvedev ile Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda bir araya gelecek.



(İstanbul/13.00)



2- Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızi̇stan Mecli̇s Başkanı Çınıbay Tursunbekov i̇le Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde görüşecek.



(İstanbul/16.00)

Yasama, yürütme ve siyaset

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Antalya'da Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali açılış programına iştirak edecek.

(Antalya/11.00)

Ekonomi

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Domotex Turkey Fuarı'nın açılışına katılacak.

(Gaziantep/10.00)

2- TÜİK nisan ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TOBB, nisan ayına ilişkin kurulan kapanan şirketler istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

Dünya, diplomasi

1- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile görüşecek.

(Kudüs)



2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

Kültür-sanat

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, International Media Forum 2017 açılış törenine katılacak.

(Antalya/10.00)

Güncel

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, yurt dışında görev yapan din hizmetleri müşavirlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek "İslamofobi’ye Karşı Ortak Stratejiler" başlıklı konferansa iştirak edecek.

(Sakarya/10.00)

2- Darbe girişiminde Genelkurmay Karargâhı'nda yaşananlara ilişkin 221 sanıklı 15 Temmuz çatı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(Ankara)

Spor

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İslamofobi Genç Akademik Forumu Ankara Seminer Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Azerbaycan'da gerçekleştirilen 4. İslami Dayanışma Oyunları, son gün müsabakalarının ardından kapanış töreniyle sona erecek.

(Bakü/09.00/19.00)

3- Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta, Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Manisa/Ankara/20.00)

4- Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta play-off yarı final rövanş maçlarında Silivrispor-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Erbaaspor-Çatalcaspor karşılaşacak.

(İstanbul/Tokat/16.00)

5- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçlarında Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar-Kardemir Karabükspor, Beşiktaş RMK Marine-Galatasaray, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/14.00/16.00)