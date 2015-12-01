Türkiye ve dünya gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki ikili görüşmeleri kapsamında ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya gelecek.

- Erdoğan, daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetlisi olarak resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya hareket edecek.

2- Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk resmi yurt dışı ziyaretini, KKTC'ye gerçekleştirecek.

- Davutoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve mevkidaşı Ömer Kalyoncu ile görüşecek; Lefkoşa Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin açılışını yapacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'da NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

3- MHP TBMM grubu toplanacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Filistin'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın birçok kentinde İsrail ile Filistinliler arasında yaşanan gerginlikle ilgili gelişmeler ve İsrail'in Filistin İslami Hareketi'ni yasaklamasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Suriye'deki iç savaş, bölgedeki yansımaları ve Rus uçaklarının hava saldırıları takip ediliyor.

3- ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, terör örgütü DAİŞ hedeflerine düzenlediği hava saldırıları ve Irak'taki çatışmalara ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Yemen'deki çatışmalar ve yaşanan takip ediliyor.

5- Yedi ülkenin katılacağı Libya'ya komşu ülkeler toplantısı takip edilecek.

- Mısır parlamento seçimlerinin ikinci aşaması olan yurt dışı ikinci turu izlenecek.

EKONOMİ

1- TÜİK, 2014 yılı organize sanayi bölgeleri su, atıksu ve atık ile eylül ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Aydınspor 1923-Denizlispor, 24Erzincanspor-Antalyaspor, Sarıyer-Kayserispor, Amed Sportif Faaliyetler-Vartaş Elazığspor, Osmanlıspor-Büyükçekmece Tepecikspor, Bursaspor-UTAŞ Uşakspor, Torku Konyaspor-Kocaeli Birlikspor maçları yapılacak.

2- ULEB Avrupa Kupası F Grubu'nda Galatasaray Odeabank, deplasmanda İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımıyla karşılaşacak.

3- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, J Grubu'ndaki altıncı ve son maçında yarın Finlandiya'nın KTP Basket ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

4- Bayanlar Hentbol Süper Lig'de Zağnosspor-Bursa Osmangazi Belediyespor, Kastamonu Belediyespor-Genç Uşakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor maçları oynanacak.

5- Erkekler Hentbol Süper Lig'in 11. Haftasında Beşiktaş Mogaz-Göztepe maçı yapılacak.