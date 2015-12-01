Türkiye ve dünya gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki ikili görüşmeleri kapsamında ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya gelecek.
- Erdoğan, daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetlisi olarak resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya hareket edecek.
2- Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk resmi yurt dışı ziyaretini, KKTC'ye gerçekleştirecek.
- Davutoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve mevkidaşı Ömer Kalyoncu ile görüşecek; Lefkoşa Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin açılışını yapacak.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'da NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.
2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
3- MHP TBMM grubu toplanacak.
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Filistin'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın birçok kentinde İsrail ile Filistinliler arasında yaşanan gerginlikle ilgili gelişmeler ve İsrail'in Filistin İslami Hareketi'ni yasaklamasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- Suriye'deki iç savaş, bölgedeki yansımaları ve Rus uçaklarının hava saldırıları takip ediliyor.
3- ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, terör örgütü DAİŞ hedeflerine düzenlediği hava saldırıları ve Irak'taki çatışmalara ilişkin gelişmeler izleniyor.
4- Yemen'deki çatışmalar ve yaşanan takip ediliyor.
5- Yedi ülkenin katılacağı Libya'ya komşu ülkeler toplantısı takip edilecek.
- Mısır parlamento seçimlerinin ikinci aşaması olan yurt dışı ikinci turu izlenecek.
EKONOMİ
1- TÜİK, 2014 yılı organize sanayi bölgeleri su, atıksu ve atık ile eylül ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Aydınspor 1923-Denizlispor, 24Erzincanspor-Antalyaspor, Sarıyer-Kayserispor, Amed Sportif Faaliyetler-Vartaş Elazığspor, Osmanlıspor-Büyükçekmece Tepecikspor, Bursaspor-UTAŞ Uşakspor, Torku Konyaspor-Kocaeli Birlikspor maçları yapılacak.
2- ULEB Avrupa Kupası F Grubu'nda Galatasaray Odeabank, deplasmanda İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımıyla karşılaşacak.
3- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, J Grubu'ndaki altıncı ve son maçında yarın Finlandiya'nın KTP Basket ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
4- Bayanlar Hentbol Süper Lig'de Zağnosspor-Bursa Osmangazi Belediyespor, Kastamonu Belediyespor-Genç Uşakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor maçları oynanacak.
5- Erkekler Hentbol Süper Lig'in 11. Haftasında Beşiktaş Mogaz-Göztepe maçı yapılacak.