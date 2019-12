-TÜRKİYE VE ÇİN KARŞILIKLI BANKA AÇACAK İSTANBUL (A.A) - 02.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye ve Çin'de karşılıklı birer banka açma konusunda bir mutabakata varıldığını hatırlatarak, ''Bank of China'nın Türkiye ofisinin lisansı verilmiş, Türkiye sorumlusu görevine başlamış durumda. Yakın bir zamanda bu ofisin faaliyete geçeceğini memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. Çin'de de bir Türk bankasının en kısa zamanda faaliyete geçmesi için bizim de çabalarımız var'' dedi. Babacan, Türk Çin Sanayici İşadamları Derneği'nin (TÜÇSİAD) Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile birlikte düzenlediği 1. Türk-Çin İş Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, hükümet olarak Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilere özel önem atfettiklerini söyledi. Babacan, ''Arzumuz, kapsamlı işbirliğimizin uzun vadeli, güçlü ve çok boyutlu stratejik ortaklık perspektifiyle her alanda gelişmesi'' diye konuştu. Babacan, kültür alanında da iki ülke arasındaki iletişimin her geçen gün artığını, kültür, medya ve turizm gibi alanlardaki işbirliğinin yoğunlaştığını dile getirdi. Babacan, 2012 yılının Türkiye'de''Çin Yılı'', 2013 yılının Çin'de ''Türkiye Yılı'' olarak ilan etme kararı alındığına değinerek, bunun iş dünyası için de fırsat oluşturduğunu söyledi. -''HAZİNE İLE ÇİN KALKINMA BANKASI ARASINDA ÇERÇEVE ANLAŞMA MÜZAKERELERİ TAMAMLANMAK ÜZERE''- Ali Babacan, finans ilişkileri açısından Türkiye ile Çin'in kendi parasıyla ticaret yapabilmesini önemsediklerini ve bu konuda, Çin Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında görüşmeler olduğunu kaydederek, şunları söyledi: ''Her iki ülkede de karşılıklı birer banka açma konusunda bir mutabakata varmıştık. Bank of China'nın Türkiye ofisinin lisansı verilmiş, Türkiye sorumlusu görevine başlamış durumda. Yakın bir zamanda bu ofisin faaliyete geçeceğini memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. Çin'de de bir Türk bankasının en kısa zamanda faaliyete geçmesi için bizim de çabalarımız var. Karşılıklı alınan bu kararın en kısa zamanda uygulanmasını biz de arzu ediyoruz.'' Çin ile Türkiye arasındaki finansman ilişkilerinin önemli bölümünün kalkınma projeleri olduğuna işaret eden Babacan, Çin Kalkınma Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi arasında verimli bir işbirliği bulunduğunu, hızlı tren projesinin finansmanı konusunda güzel bir işbirliği gerçekleştiğini anlattı. Babacan, Hazine ile Çin Kalkınma Bankası arasında çerçeve anlaşma müzakerelerin tamamlanmak üzere olduğunu bildirerek, ''Böylece hangi alanda olursa olsun bir finansal çerçevesiyle bu yatırımların Türkiye'de yapılmasını kolaylaştıracak bir format oluşturmuş olacağız'' dedi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2000 yılında sadece 1 milyar dolar civarında olduğunu, geçen yıl bu rakamın 20 milyar dolara yaklaştığını, Türkiye'nin Çin'e olan ihracatının miktar olarak artması ve ürün bazında çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Babacan, toplam ticaret hacmi içerisinde Türkiye açısından ciddi bir dış ticaret açığının söz konusu olduğunu kaydetti. Babacan, Çin'de inşaat malzemeleri, otomotiv yan sanayi, demir çelik ile diğer maden ve metaller, kimyasallar, işlenmiş gıda ürünleri, hazır giyim ve tekstil makineleri ile müteahhitlik sektörünün Türkiye ihracatı açısından potansiyel arz ettiğini düşündüklerini ifade ederek, Çin Başbakanı'nın son Türkiye ziyaretinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Başbakanı'nın yaptığı ortak basın toplantısında, ticaretteki yeni hedeflerin açıklandığını anımsattı. Geçen yıl için 20 milyar dolar hacmin 2015'de 50 milyar dolar, 2020'de ise 100 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini kaydeden Babacan, ''Bu hedefler ulaşılabilir hedefler. Eğer gayret edilirse, çalışılırsa, çaba gösterilirse ulaşılabilir hedefler. Bu hedeflere ulaşmak, bir yandan her iki devletin kolaylaştırıcı adımları ile mümkün, ama asıl özel sektörün her iki tarafta da yoğun çabasıyla mümkün'' şeklinde konuştu. -DEMİR İPEKYOLU- Babacan, Çin'in batısını Orta Asya üzerinden modern bir demir yolu hattı ile Türkiye'ye bağlama projesine destek verdiklerini ifade ederek, ''Demir İpekyolu'' olarak da adlandırılan proje kapsamında, gelişmeleri ele almak üzere her iki taraf yetkililerinin bir araya geldiğini, değerlendirmeler yaptığını anlattı. Babacan, ''Akdeniz bölgesindeki yük trafiğinin kolaylaştırılması sürecinde yük taşımacılığında işbirliği modlarının geliştirilmesi ve bu amaca yönelik liman işletmelerine de Çin ile işbirliği olabileceğini düşünüyoruz'' dedi.