Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı (2)

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Celal Sönmez / Londra, 12 Eylül (DHA) – Türkiye ve Birleşik Krallık (BK) arasıdaki ticari işbirliğini görüşen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox 6. Dönem Türkiye- Birleşik Krallık JETCO Mutabakat Zaptı’nı imzaladılar.

Birleşik Krallık\'ın Avrupa Birliği\'nden ayrılma kararı (BREXİT) sonrası Londra da düzenlen ilk Türkiye - Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantısına katılmak üzere Londra da bulunan Ticaret Bakanı Ruşar Pekcan, iki gün sürecek resmi temaslarda bulunuyor.

Bu gün başlayan JETCO 6. Dönem toplantısında, ticaret ve yatırım ilişkileri, finansal hizmetler ile müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri ele alınıyor. Yine, enerji alanlarında işbirliği, turizm ve vize konularının görüşüleceği toplantıda bilim ve inovasyon alanlarında da yapılabilecek ortak çalışmalar üzerinde de durululor.

Bu ziyaret kapsamında, Birleşik Krallık\'ın kanaat önderleriyle Chatham House\'da biraraya gelmesi beklenen Bakan Pekcan, daha sonra ülkenin önde gelen kadın girişimcileriyle buluşacak.

Ayrıca, Londra\'daki Türk Ticaret Merkezi\'nin açılışını yapmasıda beklenen, Bakan Ruhsar Pekcan, iki günlük temaslarının ardından, 14 Eylül\'de Arjantin\'de yapılacak G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısına katılmak üzere Birleşik Krallık\'dan ayrılacak. (Fotoğraflı)