-TÜRKİYE VE BAE'DEN LİBYA'YA YARDIM ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - Türkiye'nin Libya halkının sıkıntılarının hafifletilmesine katkıda bulunmak için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak bir insani yardım operasyonu düzenleme kararı aldığı bildirildi. Dişişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, 500 yıllık bir geçmişi paylaştığı, derin tarihi ve kültürel ilişkileri bulunan Libya halkının sıkıntılarının hafifletilmesine katkıda bulunma amacıyla, aynı insani yaklaşımla hareket eden BAE hükümeti ile ortak bir insani yardım operasyonu düzenleme kararını aldığı belirtildi. Türkiye'nin, Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiği, bu çerçevede, zor duruma düşen kendi vatandaşlarının ve yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, Türkiye'nin ayrıca Libya'ya insani yardım ulaştırılması için gerekli hazırlıkları da yaptığı kaydedildi. Açıklamada, BAE ile deniz yoluyla Bingazi'ye insani yardım ulaştırılmasını öngören operasyonun, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı eşgüdümünde, Dışişleri Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşları katılımlarıyla yürütüldüğü bildirilerek, yardımın toplanması, Bingazi'ye ulaştırılması ve Libya'daki dağıtımının Türk Kızılayı tarafından üstlenildiği belirtildi. Açıklamada, yardımın, biri yük, diğeri Ro-Ro tipinde iki gemi ile Mersin limanından Bingazi'ye doğru yola çıktığı bildirilerek, Deniz Kuvvetlerince görevlendirilen bir firkateynin eşlik ettiği yardım gemilerinin 14 Mart 2011 Pazartesi günü Bingazi'ye varmalarının beklendiği kaydedildi. Türkiye-BAE ortak insani yardım operasyonu ile Libya'ya 32 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 388 ton temel gıda malzemesi, 2 bin çadır, 20 bin battaniye, 72 ton su, 2 seyyar mutfak, günde 10 bin ekmek üretme kapasitesine sahip bir seyyar fırını da içeren, yaklaşık 4 milyon dolar değerinde malzeme gönderildiği, ayrıca yardımın dağıtılması ve temel bazı hizmetlerin verilmesi amacıyla bir süre Libya'da konuşlanmak ve gerektiğinde Bingazi dışındaki bölgelere de hizmet verebilmek amacıyla 13 kişilik bir Kızılay ekibi ve 16 kişilik BAE heyetinin de yardım gemileriyle Libya'ya gittiği ifade edildi. Bakanlık, yukarıdakilere ilaveten, Sağlık Bakanlığı'nın katkılarıyla, bir ortopedi uzmanı, bir cerrah, bir anestezi uzmanı ve bir sağlık memurundan oluşan dört kişilik bir sağlık ekibinin de Libya'ya gönderildiğini duyurdu.